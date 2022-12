Procissão Luminosa reunirá devotos de Santa Luzia no Jurunas, neste domingo (11)

Moradores do Jurunas e de bairros adjacentes se reúnem neste domingo (11) para participar da Procissão Luminosa de Santa Luzia. A Festividade em homenagem à padroeira do Jurunas começou no dia 1º e segue até a próxima terça-feira (13), dia dedicado à Santa.

O tema da festividade este ano é "Santa Luzia ajuda-nos a ver sempre o bem da comunidade", e o lema é "A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma (At. 4,32)". Suspensa por dois anos em virtude da pandemia da Covid-19, a procissão deve reunir, pela expectativa dos organizadores, cerca de duas mil pessoas.

Nas ruas

A romaria dos devotos que acontece na noite do domingo (11) será antecedida por uma missa a ser celebrada, às 18h, pelo padre Silvestre Sales na sede da Paróquia de Santa Luzia, na rua dos Pariquis, nº 182, entre travessa de Breves e avenida Bernardo Sayão.

Logo após a missa, por volta das 19h15, a Procissão Luminosa ganhará as ruas do bairro seguindo a imagem de Santa Luzia, que será conduzida em um andor pelas seguintes vias: avenida Bernardo Sayão, rua dos Mundurucus, travessa Bom Jardim, rua dos Timbiras, travessa de Breves e rua dos Caripunas, retornando à travessa de Breves rumo à rua dos Pariquis até a Paróquia de Santa Luzia.

A procissão será coordenada pelo pároco da igreja de Santa Luzia, padre Francesco Sorrentino. Na terça-feira (13), dia dedicado à Santa, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, celebrará missa na igreja da paróquia às 19h.

Serviço

Festividade de Santa Luzia

Procissão Luminosa:

11/12 - 18h: missa na Paróquia de Santa Luzia

- 19h15: saída da Procissão Luminosa

13/12 - 19h: missa com o arcebispo metropolitano de Belém