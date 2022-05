Procissão Luminosa de Fátima volta às ruas nesta quinta (12/05)

A Procissão das Velas ou Procissão Luminosa, como também é conhecida, acontece nesta quinta-feira (12) em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, quando os devotos saem às ruas iluminando o percurso e entoando cânticos e orações. A pandemia de covid-19 impediu que os ritos fossem celebrados nos anos anteriores e, este ano, a procissão marca o retorno ao presencial. A parte cultural, com a festividade, acontece até o domingo (15).

Andrew Pinheiro, secretário e diretor de comunicação do Santuário de Fátima afirma que a procissão é um ato de devoção e, este ano, a festividade tem um tema especial, já que ainda estamos em pandemia, apesar da melhora do cenário, após o avanço da vacinação. "O tema faz uma referência aos recuperados da Covid 19, 'Maria, mãe da esperança e saúde dos enfermos'. A procissão ocorrerá normalmente este ano, com a permissão dos órgãos de saúde e sanitários, porém como após dois anos, a perspectiva é que seja aguardado em torno de 300 mil fiéis", disse.

A procissão das velas sairá do Santuário de Fátima (Igreja Matriz), localizada na rua Antônio Barreto, 2167, esquina com a avenida Duque de Caxias, após a missa das 17h30, declara Andrew que ressalta que a programação começa desde às 11h. "No dia 12 teremos às 11h a novena de N. Srª de Fátima, às 12h a missa com o padre João Paulo Celestino, reitor do seminário São Pio X, que trará a Romaria dos seminaristas, que é a vinda de seminaristas de toda a Arquidiocese de Belém. Às 17h teremos novamente a novena e após, às 17h30, teremos a missa de saída da Procissão das Velas, presidida pelo Arcebispo Metropolitano Dom Alberto Taveira. Logo após teremos a procissão das velas", reforçou.

O secretário da paróquia relembra que em 2020 a alternativa que encontraram foi realizar as transmissões via redes sociais e, em 2021, conseguiram promover uma carreata, uma forma de cumprir com o distanciamento social. "Iniciamos as transmissões via mídias sociais da Paróquia, para que não deixasse de celebrarmos com o povo a santa liturgia do período festivo. No ano passado tivemos a primeira carreata a N. Srª de Fátima, motivada por nosso Pároco Cônego Sílvio Trindade, foi um momento muito importante e aguardado pelos devotos que estavam na porta de suas casas esperando a mãe passar", relembrou.

"Este ano após a vacilação da maior parte da população, foi permitida a saída da segunda maior procissão do Estado, depois do círio de Nossa Srª de Nazaré, mantendo as precauções sanitárias", acrescentou.

O percurso da procissão será feito com a saída do Santuário de Fátima, da rua Antônio Barreto, em direção a avenida Alcindo Cacela, em seguida a rua Domingos Marreiros, travessa Castelo Branco, avenida José Malcher, avenida José Bonifácio até retornar ao Santuário de Fátima. Após a procissão, a programação cultural conta com shows de Diana Lima e Nelson hoje Rodrigues.

Na sexta-feira (13), a mesma imagem de Nossa Srª de Fátima segue em carreata à paróquia de Fátima, em Icoaraci, distrito de Belém. Após missa solene presidida pelo pároco de Fátima- Icoaraci, ocorrerá a procissão em Icoaraci.