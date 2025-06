Procissão em homenagem ao Dia de Santo Antônio emociona fiéis no bairro do Guamá, em Belém

Uma procissão com dezenas de fiéis percorreu as ruas do bairro do Guamá, em Belém, em homenagem ao Dia de Santo Antônio, celebrado nesta sexta-feira (13). A caminhada em honra ao padroeiro da comunidade teve início às 8h, após a tradicional missa solene e a “Benção dos pães e dos lírios”, que aconteceu na Paróquia de São Francisco de Assis (Igreja dos Capuchinhos). A procissão, que teve a igreja como ponto de saída, faz parte da festividade do santo conhecido por ser casamenteiro e protetor dos pobres.

Durante a procissão, uma multidão de devotos acompanhou o trajeto com os sacerdotes, alguns com imagens do santo e outros levando seus lírios e entoando cânticos de louvor a Santo Antônio como forma de pedir por sua intercessão e agradecer pelas graças alcançadas. A caminhada de fé percorreu a avenida Conselheiro Furtado, travessa Quatorze de Abril, rua dos Mundurucus e retornou à igreja pela travessa Caldeira Castelo Branco.

Fiéis acompanhando a procissão em homenagem a Santo Antônio (Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

A professora Andreza Lima, de 49 anos, contou sobre a devoção e a tradição familiar com a distribuição de pães que realiza em todas as festividades do padroeiro. “A minha devoção a Santo Antônio vem por influência da minha mãe, que me ensinou que Santo Antônio não é só um santo casamenteiro, é também o santo do alimento, que nunca deixou faltar o pão de cada dia à nossa mesa durante todos esses anos de devoção, que já são vinte e seis. O sentimento é de gratidão por ele interceder sempre por tudo o que a minha família e eu já conseguimos. Nós trazemos todos os anos os pães para distribuir para as pessoas carentes que ficam na porta da igreja”, concluiu.

No decorrer da manhã, dezenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social foram até a paróquia para receber pães e mingau, distribuídos por fiéis.

O frei Rafael Átila, que participou da celebração e esteve presente na tradicional “Bênção dos pães e dos lírios”, explicou a relação dos pães com o santo protetor dos pobres e casamenteiro. “Santo Antônio morou no convento e era um homem pregador, quando chegava gente pedindo, batendo na porta, ele distribuía os pães gentilmente para as pessoas ali na frente. Então isso pegou. Hoje o pão é uma marca, uma característica única também desse santo”, afirmou.

Procissão de devotos a Santo Antônio (Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

A programação segue até às 19h, com arraial, bingo comunitário, apresentações culturais e vendas de comidas típicas, na Paróquia dos Capuchinhos.