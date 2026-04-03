Procissão do Senhor Morto reúne fiéis e encerra Sexta-feira Santa em Belém

A Sexta-feira Santa reuniu fiéis na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, em um dos momentos mais solenes do calendário católico, a Procissão do Senhor Morto, que encerra as celebrações do dia dedicado à Paixão e Morte de Jesus Cristo. A programação teve início às 15h, com a Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor, celebração marcada pelo silêncio, pela oração e pela reflexão.

Diferente das missas tradicionais, o rito não possui bênção final, pois faz parte do tríduo pascal, período central da fé cristã que relembra a paixão, morte e ressurreição de Jesus.

De acordo com o vigário da Basílica, padre Josué Bosco, esses três dias são vividos como uma única celebração contínua. “Nós estamos vivendo o tríduo pascal. É como se fosse uma única missa iniciada ontem, na ceia do senhor, e que continua hoje. Por isso, não chamamos de missa, mas de ação litúrgica que representa a paixão e a morte de Jesus”, explicou.

Durante a celebração, os fiéis participaram da leitura do evangelho que narra a crucificação, em um momento coletivo que reforça o caráter comunitário da fé. Em seguida, realizaram a tradicional veneração da cruz, gesto que simboliza a entrega de cristo pela humanidade.

Após o rito, teve início a Procissão do Senhor Morto, que percorreu ruas no entorno da Basílica, como a avenida Nazaré, Brás de Aguiar e vias adjacentes. Durante o trajeto, os participantes entoaram cânticos, rezaram e acompanharam a imagem de Cristo em um clima de reflexão. A chegada do cortejo à capela simboliza a deposição do corpo de Jesus no sepulcro.

Para os fiéis, a data vai além de um evento religioso e representa um convite à reflexão pessoal. A médica aposentada Tereza Leal de Lima destacou o significado espiritual do momento. “É um tempo de lembrar o amor incondicional de Jesus e buscar uma mudança interior. Não é apenas participar da celebração, mas sair diferente, tentando viver os ensinamentos deixados por Jesus”, afirmou.

A comerciante Ana Rosa Cunha também ressaltou a importância da tradição em sua vida. “É um dia muito especial, de meditação. Eu me dedico muito a esse momento e participo todos os anos”, disse.

A Procissão do Senhor Morto reafirma a importância da Sexta-feira Santa para os católicos, encerrando o dia com um gesto simbólico de respeito e contemplação diante do sacrifício de Cristo