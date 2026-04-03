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Procissão do Senhor dos Passos marca manhã de Sexta-feira Santa em Belém

A Procissão do Encontro é uma das manifestações mais tradicionais da programação da Semana Santa na cidade

O Liberal
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Procissão do Senhor dos Passos marca manhã de Sexta-feira Santa em Belém. (Igor Mota | O Liberal)

Uma multidão de fiéis acompanhou, nas primeiras horas da manhã desta Sexta-Feira Santa (3), a saída da tradicional Procissão do Senhor dos Passos, em Belém. A caminhada teve início às 7h15, saindo da Basílica Santuário de Nazaré, reunindo devotos que seguiram em oração pelas ruas da capital paraense.

A imagem do Senhor dos Passos percorre o trajeto em direção à Igreja de Nossa Senhora das Mercês, localizada no bairro da Campina, onde está previsto o encontro com a imagem de Nossa Senhora das Dores. O momento integra a chamada Procissão do Encontro, uma das manifestações mais tradicionais da programação da Semana Santa na cidade. Ela simboliza o encontro de Maria e Jesus no caminho do Calvário.

Na tradição da Procissão do Senhor dos Passos, durante o percurso, ocorrem sete paradas. Esses momentos correspondem às “sete dores” ou “sete passos”, no contexto da caminhada de Maria com Jesus até a crucificação. Os sete momentos principais simbolizadas são:

- Jesus é condenado à morte: Representa o julgamento por Pôncio Pilatos e a sentença de crucificação.
- Jesus carrega a cruz: Início do percurso até o Calvário, simbolizando o peso do sofrimento humano.
- Primeira queda de Jesus: Expressa a fragilidade física diante da dor extrema.
- Jesus encontra sua Mãe, Maria: Episódio de forte carga simbólica sobre sofrimento familiar e compaixão.
- Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz: Indica a necessidade de solidariedade diante do sofrimento.
- Verônica enxuga o rosto de Jesus: A tradição afirma que o rosto de Cristo ficou impresso no véu.
- Jesus é crucificado e morto no Calvário: Culminação da narrativa da Paixão.

A Procissão do Encontro marca a saída simultânea de duas imagens: a do Senhor dos Passos, que parte da Basílica de Nazaré, no bairro de Nazaré, e a de Nossa Senhora das Dores, que sai da Igreja de São João Batista, na Cidade Velha. Ambas seguem em procissão até o encontro, previsto para ocorrer por volta das 10h30, na Igreja das Mercês, na Campina.

Senhor do Passos

Durante o encontro das imagens, ocorre o tradicional Sermão do Encontro. Neste ano, o momento é conduzido pelo padre Gabriel Paes, Vigário Episcopal da Região Santa Cruz e pároco da Paróquia Santa Teresinha da Amazônia.

A devoção e a fé marcam o testemunho dos participantes. “Venho todos os anos. Para mim, é uma das melhores procissões. É uma procissão que toca profundamente na gente. É uma união entre as pessoas para a gente poder olhar para os mais carentes. Isso tudo toca o nosso coração. Eu amo estar nessa procissão”, disse a dona de casa Lúcia Maria Cabral de Oliveira, de 74 anos.

A aposentada Catarina Garcia, também de 74 anos, participou pela primeira vez e levou um pedido especial. “Eu tenho dois netos. Um deles mora longe de mim. E eu pedi muito ao Senhor dos Passos essa noite que eu soube que ele está adoentado. Eu pedi a cura dele. Eu acordei às três da manhã, fiz o meu terço e pedi a intercessão de Nossa Senhora. É a primeira vez que eu venho, mas é maravilhoso o que Deus nos coloca e está sendo maravilhoso”, contou.

Para Antônio Sousa, diretor da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a Semana Santa é um momento de reflexão e renovação para os católicos. “É a festa maior da Igreja Católica. Um momento de reflexão, onde vivemos todo o sacrifício de Jesus, sua morte, crucificação até a ressurreição. É uma oportunidade de renovar a nossa vida e sermos pessoas melhores. Viver esse momento é viver o amor que Jesus tem por cada um de nós”, afirmou.

A diversidade religiosa também se fez presente na procissão. A dona de casa Penha Maria dos Santos, que é umbandista, participa todos os anos. “É a nossa evolução e a nossa salvação, porque Ele morreu por nós, para nos salvar. Então, nós temos que fazer por ele também”, declarou.

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