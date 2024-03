Procissão de Ramos abre missa celebrada neste domingo (24) na sede do Grupo Liberal

Neste Domingo de Ramos (24), a missa celebrada na sede do Grupo Liberal iniciou com uma procissão que lembra e revive a entrada de Jesus em Jerusalém. O padre Cláudio Pighin, que conduziu o momento, fez a bênção dos ramos e uma pequena leitura antes da Celebração Eucarística, que marca o início da Semana Santa vivenciada pela Igreja Católica Apostólica Romana.

“Naturalmente, esta liturgia é centralizada na leitura da palavra de Deus, mas sobretudo na paixão e morte de nosso Senhor Jesus. Mostra como Jesus é acolhido pelo povo, cantando e exultando ‘Hosana!’, que quer dizer que o povo reconhece que Ele pode lhes salvar de toda situação difícil. E nós, revivendo esta Paixão, queremos também reviver a nossa salvação que vem desse Rei, que é Jesus”, afirmou o sacerdote.

A salvação da humanidade por meio do sacrifício de Jesus Cristo, na cruz, é a reflexão central dos próximos dias para os católicos. “Primeiro, Jesus foi condenado, julgado, torturado, crucificado e morto. E esse protagonismo do nosso Deus se manifesta hoje através do evangelista Marcos, mostrando que ele foi fiel à cruz e não largou essa doação”, acrescentou.

Padre Cláudio Pighin destacou o protagonismo de Jesus manifestado na leitura do evangelista Marcos (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Além disso, Padre Cláudio ressaltou que a leitura do Evangelho é um convite para entender o protagonismo de Deus na vida dos cristãos: “Às vezes, como nos mostra o Evangelho, Deus fica calado, no silêncio, não gosta de falar. É tudo o contrário daquilo que nós fazemos: falamos demais, fazemos muita confusão. Então, para entender esse protagonismo de Deus na nossa vida, temos que saber escutar e contemplar esse silêncio”.

Data especial

Dentre os fieis, estiveram presentes o presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, e sua esposa, Valéria Maiorana. A cozinheira Mônica Marques (41 anos) aguardava pelo início da missa com um ramo nas mãos. Ela afirma que o dia de hoje é especial: “É uma dádiva de Deus, né? A páscoa é o ressurgimento de Jesus Cristo. Para mim, como católica, é um privilégio vivenciar esse momento”, explicou Mônica, que trouxe o filho Daniel (5 anos), a filha Ana Laura (24 anos) e o esposo Pedro Paulo Marques (63 anos) para participarem da celebração em família.