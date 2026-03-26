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Princípio de incêndio é registrado no Hospital da Ordem Terceira, em Belém

O incidênte ocorreu na manhã desta quinta-feira (26)

O Liberal
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Princípio de incêndio é registrado no Hospital da Ordem Terceira, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (26) no Hospital da Ordem Terceira, localizado na Travessa Frei Gil de Vila Nova, no bairro da Campina, em Belém. De acordo com informações confirmadas pelo Centro Integrado de Operações, a ocorrência aconteceu por volta das 8h30. O incidente teria começado após um curto-circuito na sala do gerador, o que provocou grande quantidade de fumaça dentro da unidade de saúde. Não há registro de feridos.

Por medida de segurança, alguns pacientes e funcionários precisaram ser retirados do hospital, o que gerou momentos de susto e tensão entre as pessoas que estavam no local no momento da ocorrência. As circunstâncias do incidente devem ser apuradas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) do Pará. "As chamas foram controladas, não houve vítimas. O local permanece isolado aguardando o desligamento de energia", detalhou o CBM. Apesar do susto, a situação foi controlada em cerca de 30 minutos.

Ainda segundo o Ciop, equipes da Equatorial Energia estiveram no hospital para prestar apoio na ocorrência.

Em nota, a Equatorial Pará informou que não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica para o Hospital Ordem Terceira. "De acordo com as informações apuradas até o momento, o incêndio ocorreu em uma área interna da unidade hospitalar, sendo a situação controlada pelo Corpo de Bombeiros com o apoio das equipes técnicas do próprio hospital. A Distribuidora reforça que não foi necessário realizar desligamento da rede de distribuição de energia no local, conforme informação do responsável pela unidade hospitalar, mas vai enviar uma nova equipe para apoiar nas ações necessárias", apontou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a assessoria da unidade e aguarda o retorno.

 

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