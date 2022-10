Princípio de incêndio afeta loja no centro de Belém; bombeiros estão no local

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã deste domingo (2) em um prédio comercial de quatro andares, que fica na avenida Generalíssimo Dedoro, com as ruas Antônio Barreto e Domingos Marreiro, no bairro do Umarizal, em Belém. A Guarda Municipal de Belém (GMB) foi a primeira equipe a chegar no local e informou à reportagem que, o acidente teria acontecido por volta de 9h, na sala de um escritório que fica no segundo pavimento. Não tinha ninguém dentro do prédio.

O Corpo de Bombeiros ainda está no local.

(matéria em atualização)