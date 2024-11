Primeiros estudantes chegam à UFPA para participar do Enem neste domingo

O primeiro dia de realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Belém, foi de grande expectativa para alguns estudantes, que chegaram bem cedo aos portões da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará (UFPA), o antigo NPI, no bairro da Terra Firme, neste domingo (03), um dos locais de realização do exame na capital.

Ansiosos, estudantes chegaram cedo à UFPA neste domingo (Foto: Ivan Duarte)

Por volta das 11h da manhã, a movimentação registrada pela equipe de reportagem do Grupo Liberal local foi tranquila. Poucos estudantes aguardavam para entrar no local. A abertura oficial dos portões para a entrada nas salas de realização ocorre às 12h em todo o Brasil, com fechamento às 13h. O início das provas acontece às 13h30.

Bernardo Braga, de 17 anos, foi um dos primeiros a chegarem no local. Ele chegou por volta das 11h10, quase 1h antes da abertura dos portões e disse que preferiu chegar adiantado para evitar qualquer imprevisto no deslocamento até o local. Acompanhado da mãe Sílvia, o pai Obadias e a irmã Bruna, ele afirma que pretende cursar Direito.

Bernardo Braga, 17 anos, está prestando o Enem pela primeira vez (Foto: Ivan Duarte)

"Eu to com uma expectativa que seja boa (prova), e que eu domine a redação, domine os assuntos. Mas eu to com uma ansiedade a mil aqui", confessou o estudante.

A irmã de Bernardo, Bruna Braga, fez questão de ir até o local da prova com o irmão para prestar apoio. Ela explica que o apoio familiar é muito importante no dia de realização da prova.

“É o primeiro Enem do meu irmão, eu já passei por isso, e eu sei que o apoio familiar é muito importante. Eu já tive o apoio dos meus pais, e desta vez nós viemos apoiar o meu irmão, e a expectativa é das melhores. Ele é um menino que estudou, se esforçou, e assim como deu certo comigo, a gente espera que dê certo com ele", salientou Bruna.