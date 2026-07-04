Primeiro sábado de julho leva famílias à Praia Grande, em Outeiro

A Praia Grande, no Distrito de Outeiro, apresenta-se como uma das principais opções de lazer para moradores de Belém e da Região Metropolitana neste primeiro sábado (4) de julho, marcando o início do período de férias escolares e do veraneio amazônico.

O movimento ainda é considerado tranquilo, mas a tendência é de aumento no número de visitantes ao longo dos próximos fins de semana.

Com a maré calma e o tempo favorável, famílias, muitas delas com crianças, aproveitaram a manhã para se refrescar e passar o dia na praia.

O casal Júnior Ferreira e Madá Ferreira mora no bairro do Guamá, em Belém. Eles e mais duas filhas, genro e netos foram aproveitar o começo do veraneio em Outeiro. "A gente veio para a praia para se confraternizar, até porque a minha filha vai viajar agora. Outeiro é bem perto de Belém, e isso facilita muito. E é bem aconchegante", declarou Júnior.

Família Ferreira: Outeiro, perto de Belém e muito bom para confraternização na praia (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Enquanto alguns visitantes optaram por permanecer nas barracas instaladas na orla, outros preferiram estender cadeiras e toalhas diretamente na faixa de areia.

Na praia

Durante a manhã, a equipe de reportagem observou que a praia apresentava boas condições de limpeza. Também foi possível notar que muitas famílias levaram lanches e bebidas de casa como forma de economizar durante o passeio.

Mas, desde cedo, vendedores ambulantes circularam pela Praia Grande. Foi o caso de Raimundo Pereira da Silva, vendedor de coco e abacaxi, duas frutas que são ótimas opções para aliviar o calor do verão. O abacaxi cortado e geladinho sai a R$ 10, e a água de coco, por R$ 7.

"Eu trabalho aqui há 35 anos. Eu espero que as pessoas venham para as praias de Outeiro, porque são as praias mais próximas de Belém", destacou Raimundo Silva. Sobre a demanda de seus produtos, ele não tem dúvida. "Agora que começaram as férias, agora é que o movimento vai melhorar", disse. Ele ressaltou que, com uma boa procura, dá para tirar um bom dinheiro, e é isso o que ele espera para os próximos finais de semana.

Raimundo Silva: expectativa de boas vendas durante o veraneio (Foto: Igor Mota / O Liberal)

A segurança dos banhistas na Praia Grande envolve policiais militares e civis e bombeiros. O Corpo de Bombeiros mantém barracas e postos de observação das pessoas na areia e águas das praias. Essas ações integram a Operação Verão do Governo do Estado.

"A nossa orientação às famílias é de atenção com as crianças na praia. Não deixar a criança sozinha na beira da água. Nossos guardas-vidas estão orientados para retirar a criança que estiver nessa condição e protegê-la até ser entregue aos pais. As famílias devem apanhar as pulseirinhas de identificação das crianças nas nossas barracas", ressaltou o capitão Cláudio, do Comando do Corpo de Bombeiros de Icoaraci.