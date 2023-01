Primeiro dia útil de liberação total de ponte de Outeiro tem fluxo tranquilo de veículos

O primeiro dia útil após a liberação total da ponte de Outeiro, em Belém, foi marcado por fluxo tranquilo de veículos. O tráfego foi liberado totalmente, pela Secretaria de Estado de Transportes (Setran), na noite de sexta-feira (30). No entanto, as obras da ponte ainda não estão concluídas e só devem ser entregues até o final deste mês. Para moradores da ilha, as opiniões ainda estão divididas, pois há quem já veja melhorias e outras pessoas que aguardam mais estrutura e segurança.

Adler Silveira, titular da Setran, explicou que a liberação ocorreu após a instalação de 8 dos 16 cabos (estais) projetados para garantir a sustentação da ponte no mastro central, que continua em obra, devendo atingir a altura de 50 metros nos próximos dias. "Com o avanço da obra, agora estamos na etapa de protensão aos cabos de aço antes que a massa endureça nos estais de aço, e com isso já liberamos o tráfego para qualquer tipo de veículo, seja de passeio, de transporte coletivo ou de carga", disse.

A última etapa da obra, destacou Adler, é a concretagem de 3,5 m em cada pilar e a instalação dos oito cabos restantes da ponte. Depois será feita nova pavimentação asfáltica, sinalização e iluminação. "Vamos entregar uma ponte requalificada, com vãos de navegação de 100 metros, que irão garantir a segurança e eliminar o risco de colisões com a estrutura da ponte. Desta forma, vamos garantir o direito de ir e vir da população de forma segura", concluiu.

O ciclista Marilsom José Teixeira, de 57 anos, disse que, por enquanto, ainda não há mudanças na ponte de Outeiro. "Tá do mesmo jeito que tava. É que ainda não terminaram todo o serviço", afirmou ele, na manhã desta segunda-feira (2). Ele disse que é preciso ter um espaço só para os ciclistas, que precisam circular muito perto dos veículos, havendo o risco de acidentes. "É uma dificuldade pra gente passar aqui. A genre tem que andar junto com os veículos", afirmou.

A dona de casa Ana Maria Souza ficou aliviada com a volta do tráfego total na ponte. "Ela tá ótima agora com a volta de ônibus, porque essa travessia é complicada de balsa. Tá ótimo assim", comentou.

Linhas de ônibus terão ajustes provisórios, informa a Semob

Em caráter provisório, a linha Outeiro/São Brás vai operar de segunda-feira a domingo, no horário de 4h as 22h30, saindo do terminal localizado na estrada da Brasília (Porto da Sotave). Serão quatro horários de saída do terminal localizado na estrada de Itaiteua com Nossa Senhora de Fátima: às 5h, 6h, 18h04 e 19h04.

Quanto ao deslocamento nos horários de pico e entrepico, os ônibus farão o seguinte itinerário: das 4h às 8h30 e das 15h30 às 19 horas, as viagens são direto para São Brás. Das 9h às 15h30 e das 20h às 22h30, as viagens são até o terminal Mangueirão para integração.

Também em caráter especial, entrará em operação, em alguns horários, a linha Icoaraci/Ver-o-Peso, saindo do terminal da Brasília.

Horários de saída de segunda a sexta-feira: 5h / 5h30 / 6h /6h30 / 17h / 17h30 / 18h / 18h30.

No sábado, os horários de saída são: 5h30 / 6h21 / 7h03h / 17h30h / 18h / 18h35.

No domingo e feriado: 6h10 / 7h10h / 18h / 18h40h.

Apesar da melhoria no fluxo de veículos, ciclistas e pedestres pedem mais segurança para quem precisa passar pela área (Ivan Duarte / O Liberal)

Confira os itinerários das linhas:

Outeiro/São Brás saindo da Estrada da Brasília

Sentido Outeiro – São Brás: Avenida BL-010 (Estrada da Brasília), Rua da Tranquilidade, Rua Nossa Senhora da Conceição, Av. Paulo Costa, Estrada do Outeiro, Estrada da Ascensão, Estrada da Taboquinha, Estrada do Maracacuera, Avenida Augusto Montenegro, acesso ao Complexo Viário de Entroncamento, Avenida Almirante Barroso, Avenida Governador José Malcher, Travessa Praça da Leitura, acesso ao Terminal BRT São Brás (Integração).

Sentido São Brás – Outeiro: Avenida Governador José Malcher, Travessa Praça da Leitura, Avenida Almirante Barroso, acesso ao Complexo Viário de Entroncamento; Avenida Augusto Montenegro, Estrada do Maracacuera, Estrada da Taboquinha, Estrada da Ascensão, Estrada do Outeiro, Av. Paulo Costa, Av. Nossa Senhora da Conceição, Tv. Da Tranquilidade, Av. BL-010 (Estrada da Brasília) até o Porto da Sotave.

Outeiro/São Brás saindo da Estrada do Itaiteua

Sentido Outeiro (Itaiteua) – São Brás: Estrada do Itaiteua, Travessa Dr. Evandro Bonna, Avenida Franklin de Menezes, Av. Nossa Senhora da Conceição, Av. Paulo Costa, Estrada do Outeiro, Estrada da Ascenção, Estrada da Taboquinha, Estrada do Maracacuera, Avenida Augusto Montenegro, acesso ao Complexo Viário de Entroncamento, Avenida Almirante Barroso, Avenida Governador José Malcher, Travessa Praça da Leitura, acesso ao Terminal BRT São Brás (Integração).

Sentido São Brás – Outeiro: Avenida Governador José Malcher, Travessa Praça da Leitura, Avenida Almirante Barroso, acesso ao Complexo Viário de Entroncamento; Avenida Augusto Montenegro, Estrada do Maracacuera, Estrada da Taboquinha, Estrada da Ascenção, Estrada do Outeiro, Av. Paulo Costa, Av. Nossa Senhora da Conceição, Rua Manoel Barata, Tv. Doutor Evandro Bona, Estrada do Itaiteua.

Outeiro/Mangueirão saindo da Estrada da Brasília

Sentido Outeiro – São Brás: Avenida BL-010 (Estrada da Brasília), Rua da Tranquilidade, Rua Nossa Senhora da Conceição, Av. Paulo Costa, Estrada do Outeiro, Estrada da Ascensão, Estrada da Taboquinha, Estrada do Maracacuera, Avenida Augusto Montenegro, acesso ao Terminal BRT Mangueirão (Integração).

Sentido São Brás – Outeiro: Avenida Augusto Montenegro, Estrada do Maracacuera, Estrada da Taboquinha, Estrada da Ascenção, Estrada do Outeiro, Av. Paulo Costa, Av. Nossa Senhora da Conceição, Tv. Da Tranquilidade, Av. BL-010 (Estrada da Brasília) até o Porto da Sotave.

Icoaraci/Ver-o-Peso - Período da manhã

Sentido Bairro/Centro: Est. da Brasília (a partir do Porto da Sotave), Rodovia BL – 010, contorno na Praça, Rodovia BL-010, Trav. Tranquilidade, Av. Nossa Sra. da Conceição, Av. Paulo Costa, Estrada Velha do Outeiro, Rua Monsenhor José Maria Azevedo, Rua Oito de Setembro, Av. Augusto Montenegro, Rua 02 de Dezembro, Trav. São Roque, Rua Padre Júlio Maria, Trav. Soledade, Rodovia Arthur Bernardes, Av. Pedro Álvares Cabral, Trav. Djalma Dutra, Rua Municipalidade, Trav. Soares Carneiro, Av. Senador Lemos, Av. Visconde de Souza Franco, Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua Ignácio Guilhon.

Sentido Centro - Bairro: Av. 16 de Novembro, Av. Almte. Tamandaré, Rua Gama Abreu, Av. Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, Av. Visconde de Souza Franco, Rua Cônego Jerônimo Pimentel, Trav. Soares Carneiro, Av. Senador Lemos, Trav. Cel. Luiz Bentes, Av. Pedro Álvares Cabral, Rodovia Arthur Bernardes, Rua Manoel Barata, Trav. Lopo de Castro, Rua Monsenhor José Maria Azevedo, Estrada do Outeiro, Av. Jader Barbalho, Av. Paulo Costa, Av. Nossa Sra. da Conceição, Tv. da Tranquilidade, Rodovia BL-010, contorno na Praça, Rodovia BL-010, Estrada da Brasília (até o Porto da Sotave).

Icoaraci/Ver-o-Peso - Período da tarde:

Sentido Bairro/Centro: Contorno Leste, passagem Brasília, Estrada Velha do Outeiro, Rua Monsenhor José Maria Azevedo, Rua Oito de Setembro, Av. Augusto Montenegro, Rua 02 de Dezembro, Trav. São Roque, Rua Padre Júlio Maria, Trav. Soledade, Rodovia Arthur Bernardes, Av. Pedro Álvares Cabral, Trav. Djalma Dutra, Rua Municipalidade, Trav. Soares Carneiro, Av. Senador Lemos, Av. Visconde de Souza Franco, Av. Marechal Hermes, Av. Boulevard Castilhos França, Av. Portugal, Rua Ignácio Guilhon.

Sentido Centro - Bairro: Av. 16 de Novembro, Av. Almte. Tamandaré, Rua Gama Abreu, Av. Assis de Vasconcelos, Rua Gaspar Viana, Av. Visconde de Souza Franco, Rua Cônego Jerônimo Pimentel, Trav. Soares Carneiro, Av. Senador Lemos, Trav. Cel. Luiz Bentes, Av. Pedro Álvares Cabral, Rodovia Arthur Bernardes, Rua Manoel Barata, Trav. Lopo de Castro, Rua Monsenhor José Maria Azevedo, Estrada do Outeiro, Av. Jader Barbalho, Av. Paulo Costa, Av. Nossa Sra. da Conceição, Tv. da Tranquilidade, Rodovia BL-010, contorno na Praça, Rodovia BL-010, Estrada da Brasília (até o Porto da Sotave).