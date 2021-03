Primeiro dia de atendimento da Policlínica Itinerante no Mangueirinho atinge capacidade máxima

Duzentas e cinquenta pessoas que apresentavam sintomas suspeitos de covid-19, como coriza, tosse, dores de cabeça, perda do olfato ou paladar e outros conseguiram fichas e foram atendidas nesta segunda-feira (01), quando iniciou o atendimento da Policlínica Itinerante na Arena Guilherme Paraense, no “Mangueirinho”, ao lado do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, depois que este começou as obras.

Em Belém, capital paraense, além da Policlínica Itinerante na Arena Guilherme Paraense, os casos leves e moderados à covid-19 podem ser atendidos também nas Policlínicas do Hangar, no bairro do Marco, e do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), no bairro do Umarizal, sempre de segunda a sábado, das 8h às 17h, com entrega de 250 fichas às 8h.

“Neste dia aqui na arena entregamos todas as fichas, às 8h, e ficamos até 17h atendendo quem recebeu a senha. A pessoa atendida passa pela triagem, atendimento médico, se necessário faz o exame complementar, que é o PCR, e retorna de dois a quatro dias para pegar o resultado. Dependendo do quadro clínico, já leva o medicamento para tratar em casa”, explica Alessandra Amaral, coordenadora das Policlínicas Itinerantes.

A dona de casa Tânia Gama, 43 anos, que mora no bairro do Jaderlândia, foi uma das 250 pessoas que foi atrás de atendimento na Policlínica Itinerante na Arena Guilherme Paraense. “Há dois dias, estou sem paladar e não sinto cheiro, e vim atrás de uma consulta. Já passei pela triagem e agora espero para falar com o médico e espero que eu não esteja com a doença”, conta a dona de casa, que estava acompanhada pelo esposo, que também estava com sintomas suspeitos.

Ainda segundo a coordenadora, as três policlínicas têm capacidade para atender, por dia, 800 pessoas, sendo 300 no Hangar, 250 na Arena Guilherme Paraense e 250 no NEL. “Atualmente, os espaços estão recebendo a mesma demanda de atendimentos registrada no início deste ano, atingindo a capacidade de 800 pessoas. Pedimos que as pessoas mantenham todos os cuidados necessários para evitar a covid-19 e que os casos aumentem no nosso Estado”, frisa Amaral.

As Policlínicas Itinerantes são voltadas para o atendimento de casos leves e moderados de covid-19. A Sespa orienta ainda que quem estiver apresentando sintomas gripais como coriza, tosse, dores de cabeça, perda do olfato ou paladar pode procurar uma das unidades. Essa procura deve ocorrer logo no início dos sintomas. É preciso levar qualquer documento de identificação e o Cartão do SUS, se tiver este.

Já os casos graves o atendimento é feito pelas Unidades de Pronto Atendimentos (Upas) e Prontos Socorros, que fazem o encaminhamento para internação também pelo Sistema Único de Saúde (SUS).