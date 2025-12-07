Primeiro a sair do Enem 2025 no IFPA diz que prova 'exigiu raciocínio'

O repositor Luiz Carlos Abdon, de 51 anos, foi o primeiro candidato a deixar o local de prova no Instituto Federal do Pará (IFPA), em Belém, neste segundo dia de Enem 2025. Realizada neste domingo (7), a prova foi considerada "regular" e de nível médio pelo candidato.

"Não foi uma prova muito fácil. Foi regular, porque é uma questão de exercer o QI de cada um de nós. É buscar pelo raciocínio mesmo", avaliou o candidato logo após deixar o prédio.

Abdon também fez um comparativo com o primeiro domingo de aplicação do exame. Para ele, a etapa anterior também apresentou desafios significativos.

"A primeira etapa foi árdua também. A gente procura uma situação de melhora, e as provas não foram muito boas. Foram exigidas questões de ilustrativa, e redação também não é muito fácil", pontuou.

Luiz Carlos estudou em casa e busca vaga na UFRA

A preparação de Luiz Carlos foi feita de forma autônoma. Ele relatou que, devido a questões financeiras, não frequentou cursinhos preparatórios, dedicando-se aos estudos em sua própria residência.

O objetivo do candidato é cursar Agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).

Calendário diferenciado

As provas do Enem 2025 na Região Metropolitana de Belém (RMB) ocorrem em data diferenciada neste ano (1ª e 7 de dezembro), em virtude da realização da COP 30 na capital paraense. Pelas regras do edital, os candidatos foram autorizados a deixar os locais de aplicação a partir das 15h30, sem o caderno de questões. A saída portando o material de prova só será permitida a partir das 18h.