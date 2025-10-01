Primeira etapa da obra de restauro do Conjunto Mercedários é entregue nesta quinta (2/10), em Belém

A primeira etapa da obra de restauro do Conjunto Mercedários de Belém é entregue nesta quinta-feira (2/10), às 14h. Com investimento de R$ 49,4 milhões, esse é um projeto de restauração e revitalização de um dos maiores conjuntos arquitetônicos da região Norte. A entrega é feita pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e pelo Instituto Cultural Vale.

O evento contará com a participação do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, da diretora socioambiental do banco, Tereza Campello, do reitor da UFPA, professor Gilmar Pereira da Silva, e de Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale.

O projeto do Mercedários conta com apoio não reembolsável de R$ 36,3 milhões do BNDES, além de recursos do Instituto Cultural Vale, da UFPA e da Fapespa.

Na cerimônia, Mercadante e Tereza Campello vão receber o título de "Cidadão de Belém" ofertado pela Câmara Municipal da cidade, a partir de proposição do vereador Moa Moares (PV).

Durante a COP 30, o Complexo Mercedários vai sediar a Casa BNDES, um equipamento que vai oferecer programação cultural, experiências imersivas, oficinas, rodas de conversa, sessões de cinema, entre outras atividades para o público local e participantes da COP30.