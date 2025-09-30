Grupo Liberal celebra o dia do jornaleiro com homenagens e brindes

Na manhã desta terça-feira (30), o Grupo Liberal promoveu uma programação especial em homenagem ao Dia do Jornaleiro, celebrando o trabalho essencial desses profissionais que, diariamente, levam às ruas os exemplares dos jornais O Liberal e Jornal Amazônia. A tradicional homenagem ocorreu na sede da empresa, localizada no bairro do Marco, em Belém.

A programação incluiu coffee break, sorteio de brindes e a tradicional visita dos jornaleiros à Redação Integrada do Grupo. O evento reuniu cerca de 20 profissionais, que representaram a categoria na celebração, um gesto simbólico diante do número maior de jornaleiros atuando nas ruas da capital paraense e em municípios próximos.

“Todos os anos fazemos questão de realizar essa homenagem como forma de reconhecer a importância desse profissional que, mesmo diante das dificuldades e das transformações do mercado, continua sendo peça fundamental na manutenção do jornal impresso”, destacou Josias Campos, gestor de circulação do Grupo Liberal. Segundo ele, o número de jornaleiros já foi de cerca de 500, mas hoje são pouco mais de 100, somando aqueles que atuam com vendas em pontos fixos e os que realizam entregas a assinantes.

Mesmo com a redução, Campos ressalta que a atuação dos jornaleiros ainda é decisiva: “Eles saem de madrugada, enfrentam sol e chuva para que o jornal chegue às mãos dos leitores. Muitos criaram suas famílias apenas com a renda dessa profissão. É por isso que valorizamos tanto essa história”.

Entre os presentes, estava Lúcia Nobre, de 20 anos, que se orgulha de ter seguido os passos do pai. “Sou jornaleira desde os 3 anos de idade. Sempre acompanhei meu pai na entrega dos jornais e acabei me apaixonando pela profissão. Hoje, acordo às 3h30 da manhã para estar às 4h nas ruas. Apesar de ser uma atividade em extinção, tenho muito orgulho do que faço”, contou.

A analista de marketing do Grupo Liberal, Samara Souza, reforçou o papel estratégico dos jornaleiros para o relacionamento com os clientes. “Eles estão na linha de frente com os nossos assinantes. É um trabalho que vai além da entrega: envolve confiança, dedicação e proximidade. Estamos desenvolvendo projetos para 2026 que visam ampliar oportunidades e fortalecer esse vínculo”, disse.

Histórias como a de Favacho, que começou como jornaleiro aos 11 anos e hoje é distribuidor, emocionaram os participantes. “Eu era órfão, comecei como jornaleiro e segui meu caminho vendendo jornal. Foi com essa profissão que construí minha família e criei meus filhos. Estou me aposentando, mas fico triste por quem está começando agora. É uma carreira que está se acabando”, lamentou.

Mesmo diante das mudanças no consumo de informação, o Grupo Liberal reafirma seu compromisso com o jornal impresso e com os profissionais que seguem mantendo viva essa tradição. A homenagem desta terça-feira simboliza o reconhecimento da empresa àqueles que, com esforço diário, ajudam a construir a história da imprensa local.