Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Grupo Liberal celebra o dia do jornaleiro com homenagens e brindes

A analista de marketing do Grupo Liberal, Samara Souza, reforçou o papel estratégico dos jornaleiros para o relacionamento com os clientes.

Bruna Lima
fonte

A homenagem desta terça-feira simboliza o reconhecimento da empresa àqueles que, com esforço diário, ajudam a construir a história da imprensa local. (Igor Mota / O Liberal)

Na manhã desta terça-feira (30), o Grupo Liberal promoveu uma programação especial em homenagem ao Dia do Jornaleiro, celebrando o trabalho essencial desses profissionais que, diariamente, levam às ruas os exemplares dos jornais O Liberal e Jornal Amazônia. A tradicional homenagem ocorreu na sede da empresa, localizada no bairro do Marco, em Belém.

A programação incluiu coffee break, sorteio de brindes e a tradicional visita dos jornaleiros à Redação Integrada do Grupo. O evento reuniu cerca de 20 profissionais, que representaram a categoria na celebração, um gesto simbólico diante do número maior de jornaleiros atuando nas ruas da capital paraense e em municípios próximos.

“Todos os anos fazemos questão de realizar essa homenagem como forma de reconhecer a importância desse profissional que, mesmo diante das dificuldades e das transformações do mercado, continua sendo peça fundamental na manutenção do jornal impresso”, destacou Josias Campos, gestor de circulação do Grupo Liberal. Segundo ele, o número de jornaleiros já foi de cerca de 500, mas hoje são pouco mais de 100, somando aqueles que atuam com vendas em pontos fixos e os que realizam entregas a assinantes.

Mesmo com a redução, Campos ressalta que a atuação dos jornaleiros ainda é decisiva: “Eles saem de madrugada, enfrentam sol e chuva para que o jornal chegue às mãos dos leitores. Muitos criaram suas famílias apenas com a renda dessa profissão. É por isso que valorizamos tanto essa história”.

Entre os presentes, estava Lúcia Nobre, de 20 anos, que se orgulha de ter seguido os passos do pai. “Sou jornaleira desde os 3 anos de idade. Sempre acompanhei meu pai na entrega dos jornais e acabei me apaixonando pela profissão. Hoje, acordo às 3h30 da manhã para estar às 4h nas ruas. Apesar de ser uma atividade em extinção, tenho muito orgulho do que faço”, contou.

A analista de marketing do Grupo Liberal, Samara Souza, reforçou o papel estratégico dos jornaleiros para o relacionamento com os clientes. “Eles estão na linha de frente com os nossos assinantes. É um trabalho que vai além da entrega: envolve confiança, dedicação e proximidade. Estamos desenvolvendo projetos para 2026 que visam ampliar oportunidades e fortalecer esse vínculo”, disse.

Histórias como a de Favacho, que começou como jornaleiro aos 11 anos e hoje é distribuidor, emocionaram os participantes. “Eu era órfão, comecei como jornaleiro e segui meu caminho vendendo jornal. Foi com essa profissão que construí minha família e criei meus filhos. Estou me aposentando, mas fico triste por quem está começando agora. É uma carreira que está se acabando”, lamentou.

Mesmo diante das mudanças no consumo de informação, o Grupo Liberal reafirma seu compromisso com o jornal impresso e com os profissionais que seguem mantendo viva essa tradição. A homenagem desta terça-feira simboliza o reconhecimento da empresa àqueles que, com esforço diário, ajudam a construir a história da imprensa local.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM 

Grupo Liberal celebra o dia do jornaleiro com homenagens e brindes

A analista de marketing do Grupo Liberal, Samara Souza, reforçou o papel estratégico dos jornaleiros para o relacionamento com os clientes.

30.09.25 13h46

COP30

Vice-premiê do Reino Unido diz que COP30 deve ser ponto de virada

O discurso foi feito nesta segunda (29) preparado para a Cúpula do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) 2025

29.09.25 20h38

BELÉM

Novenas do Círio transformam lares de Belém em santuários de devoção

Assim, em cada novena realizada, o Círio de Nazaré vai se construindo também dentro das casas, em encontros que reafirmam a fé católica

28.09.25 7h00

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

Saneamento

Quase 30 bairros ficarão sem água em Belém e Ananindeua a partir desta terça-feira (30); veja quais

Saiba quais os bairros, horários e dias que a água será interrompida

29.09.25 12h30

EMBARCAÇÂO HISTÓRICA

Navio de guerra em Belém: saiba onde está ancorado e como visitar o espaço

A embarcação estará aberta à visitação a partir de amanhã (27)

26.09.25 18h57

Belém

Belenenses visitam maior navio de guerra da América Latina neste sábado (27)

Atlântico está na cidade para 'Operação Atlas', da Marinha, e pode ser visitado neste sábado (27) e domingo (28)

27.09.25 15h09

VISITAÇÃO

Maior navio de guerra da América Latina atraca em Belém com visitação aberta ao público

O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca no porto de Belém na próxima quinta-feira (25)

22.09.25 18h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda