Após ações em Brasília, PRF registra bloqueio total dois pontos da BR-163 no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou dois pontos com manifestações (bloqueio total da via) de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma importante rodovia federal no Estado do Pará neste domingo (8). Ambos se localizam na rodovia BR-163: no km 160, em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira, e no km 311, na altura do município de Novo Progresso, no sudoeste do Estado.

A PR informou que está nesses locais "para monitorar a manifestação, proteger a vida, negociar e garantir a mobilidade nas rodovias".

