PRF entrega doações arrecadadas durante campanha solidária

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará, realizou na tarde desta sexta-feira (24), véspera de Natal, a entrega de brinquedos arrecadados durante a campanha “Natal Solidário”. A iniciativa beneficiou crianças e adolescentes de duas entidades localizadas em Belém: a ONG Grupo DOE e da Casa do Menino Jesus.

A campanha faz parte do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado e recebeu doações de bonecas, carrinhos, bolas, jogos de tabuleiro, dentre outros brinquedos.

Durante a entrega dos donativos, a representante da Casa do Menino Jesus, casa de apoio a crianças diagnosticadas com câncer, agradeceu as doações e reforçou o desejo de saúde a toda corporação. “Ele (Jesus), traz as pessoas certas nas horas certas. Só peço que Deus dê muita saúde a todos nós porque sem ela a gente não é nada. Em 2022 nós esperamos vocês novamente”, declarou.