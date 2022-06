PRF apreende 37m³ de madeira ilegal em Abel Figueiredo (PA)

Em fiscalização na rodovia BR-222, no Município de Abel Figueiredo, no sudeste do Pará, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 37 m³ de madeira em toras sendo transportados ilegalmente.

Ao ser interpelado pelos policiais, o condutor do caminhão afirmou não possuir quaisquer documentações fiscais que autorizassem o transporte da carga, configurando assim crime ambiental.

A carga foi, então, apreendida e ficará à disposição do órgão ambiental responsável. O condutor do caminhão que realizava o transporte foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Abel Figueiredo (PA), para a realização dos procedimentos cabíveis.

No primeiro semestre de 2022, a PRF já apreendeu cerca de 2.000 m³ de madeira sendo transportados ilegalmente nas rodovias e estradas federais do Pará. Esse total representa um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado.