Previsão do tempo em Belém hoje (27/02); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense nesta sexta-feira (27/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva
A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta sexta-feira (27/02/2026), indica o encerramento da semana com o clássico padrão de "mormaço", com o risco de pancadas de chuva elevado. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.
🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 27/02?
A tendência é de tempo instável. Em Belém, o sol deve predominar pela manhã, com chance de pancadas à tarde. ⛈️
🌡️ Temperatura esperada
As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥
- 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
- 🌞 Temperatura máxima: entre 30°C e 31°C
⏰ Períodos com maior chance de chuva
Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀
- 🌤️ Manhã: sol entre muitas nuvens. Período de calor úmido e tempo predominantemente seco
- 🌦️ Tarde: período de maior instabilidade, com pancadas de chuva isoladas, mas que podem ser intensas e acompanhadas de trovoadas, principalmente entre 15h e 17h
- 🌙 Noite: céu permanece nublado, com possibilidade de chuva leve e rápida nas primeiras horas da noite
💧 Umidade do ar em Belém
Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.
- 💧 Umidade máxima: 96%
- 💧 Umidade mínima: 65%
Tendência para os próximos dias
A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e umidade, com aparecimento do sol de forma mais tímida apenas no final da semana na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.
