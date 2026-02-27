Previsão do tempo em Belém hoje (27/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta sexta-feira (27/02/2026), indica o encerramento da semana com o clássico padrão de "mormaço", com o risco de pancadas de chuva elevado. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 27/02?

A tendência é de tempo instável. Em Belém, o sol deve predominar pela manhã, com chance de pancadas à tarde. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 30°C e 31°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: sol entre muitas nuvens. Período de calor úmido e tempo predominantemente seco

sol entre muitas nuvens. Período de calor úmido e tempo predominantemente seco 🌦️ Tarde: período de maior instabilidade, com pancadas de chuva isoladas, mas que podem ser intensas e acompanhadas de trovoadas, principalmente entre 15h e 17h

período de maior instabilidade, com pancadas de chuva isoladas, mas que podem ser intensas e acompanhadas de trovoadas, principalmente entre 15h e 17h 🌙 Noite: céu permanece nublado, com possibilidade de chuva leve e rápida nas primeiras horas da noite

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 96%

96% 💧 Umidade mínima: 65%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e umidade, com aparecimento do sol de forma mais tímida apenas no final da semana na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.