Previsão do tempo em Belém hoje (25/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta quarta-feira (25/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

Lívia Ximenes
fonte

Para esta quarta-feira (25), a tendência é de chuva, principalmente à tarde (Bruno Cecim/ Agência Pará)

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta quarta-feira (25/02/2026), indica a manutenção de forte instabilidade, com domínio de nuvens carregadas e alta umidade. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 25/02?

A tendência é de tempo instável. Em Belém, deve haver pancadas à tarde, mas há chances de chuva o dia inteiro. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

  • 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
  • 🌞 Temperatura máxima: entre 28°C e 29°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

  • 🌤️ Manhã: céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuvas rápidas isoladas ainda no período matutino
  • 🌦️ Tarde: período de maior risco, com pancadas de chuva moderadas a fortes e ocorrência de trovoadas e maior concentração de chuva esperada entre 14h e 17h
  • 🌙 Noite: tempo permanece instável, com céu nublado e chance de chuva leve intermitente

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

  • 💧 Umidade máxima: 98%
  • 💧 Umidade mínima: 75%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de padrão atmosférico semelhante, com pequenas aberturas de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde, com aparecimento do sol de forma mais tímida apenas no final da semana na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.

Palavras-chave

previsão do tempo

Clima

belém

vai chover belém

que horas vai chover em belém
Belém
.
