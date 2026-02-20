Capa Jornal Amazônia
Previsão do tempo em Belém hoje (20/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

Confira como fica o clima na capital paraense nesta sexta-feira (20/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

Lívia Ximenes
fonte

A tendência para esta sexta-feira (20) é de sol e chuva (Foto: Igor Mota/O Liberal)

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta sexta-feira (20/02/2026), indica o fechamento da semana com altas temperaturas e umidade. 🌦️ A combinação segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 20/02?

A tendência é de sol e chuva. Em Belém, deve chover mais à tarde, com pancadas isoladas. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

  • 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C
  • 🌞 Temperatura máxima: entre 31°C e 32°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

  • 🌤️ Manhã: sol entre nuvens, com tempo abafado e seco na maior parte da manhã
  • 🌦️ Tarde: período de maior chance de chuva, com pancadas isoladas que podem ser fortes e acompanhadas de rajadas de vento
  • 🌙 Noite: céu permanece nublado, mas a possibilidade de chuva diminui consideravelmente após às 20h

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

  • 💧 Umidade máxima: 95%
  • 💧 Umidade mínima: 58%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.

Palavras-chave

previsão do tempo

Clima

vai chover em belém?

que horas vai chover em belém
Belém
.
