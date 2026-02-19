Previsão do tempo em Belém hoje (19/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta quinta-feira (19/02/2026), indica continuidade do padrão e pancadas de chuva típicas do Inverno Amazônico. 🌦️ A combinação de calor e umidade segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 19/02?

A tendência é de sol e chuva. Em Belém, deve chover mais à tarde. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 30°C e 31°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: sol com muitas nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas ainda no final da manhã

sol com muitas nuvens, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas ainda no final da manhã 🌦️ Tarde: período de alerta, com pancadas de chuva moderadas a fortes e trovoadas entre 15h e 17h

período de alerta, com pancadas de chuva moderadas a fortes e trovoadas entre 15h e 17h 🌙 Noite: céu nublado, com diminuição gradual da instabilidade

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 96%

96% 💧 Umidade mínima: 62%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.