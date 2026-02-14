Previsão do tempo em Belém hoje (14/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, neste sábado (14/02/2026), indica um dia de sol entre muitas nuvens, com o abafamento típico que precede as pancadas de chuva à tarde. 🌦️ A combinação de calor e umidade segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 14/02?

A tendência é de pancadas de chuva, com céu nublado. Em Belém, há um pico previsto para a tarde. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 24°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 28°C e 29°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: sol com aumento de nuvens e possibilidade de chuva rápida e isolada

sol com aumento de nuvens e possibilidade de chuva rápida e isolada 🌦️ Tarde: alta probabilidade de pancadas de chuva com trovoadas

alta probabilidade de pancadas de chuva com trovoadas 🌙 Noite: tempo nublado, com chuva diminuindo de intensidade

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 95%

95% 💧 Umidade mínima: 54%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.