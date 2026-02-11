Previsão do tempo em Belém hoje (11/02); que horas vai chover? Confira os detalhes

A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta quarta-feira (11/02/2026), indica um dia nublado e possibilidade de chuva com trovoada à tarde. 🌦️ A combinação de calor e umidade segue típica de fevereiro na capital paraense.

🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 11/02?

A tendência é de chuva rápida, entre manhã e noite, com variação entre momentos de céu mais carregado e aberturas. Em Belém, o pico está previsto para às 15h. ⛈️

🌡️ Temperatura esperada

As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥

🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 25°C

entre 🌞 Temperatura máxima: entre 30°C e 32°C

⏰ Períodos com maior chance de chuva

Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀

🌤️ Manhã: céu com muitas nuvens e chuva isolada

céu com muitas nuvens e chuva isolada 🌦️ Tarde: maior chance de pancadas de chuva

maior chance de pancadas de chuva 🌙 Noite: chance de chuva reduzida, com céu nublado

💧 Umidade do ar em Belém

Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.

💧 Umidade máxima: 97%

97% 💧 Umidade mínima: 60%

Tendência para os próximos dias

A tendência para o restante da semana é de manutenção do calor e chuvas moderadas diárias na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.