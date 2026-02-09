Previsão do tempo em Belém hoje (10/02); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense nesta terça-feira (10/02), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva
A previsão do tempo para Belém, no Pará, nesta terça-feira (10/02/2026), indica um dia com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. 🌦️ A combinação de calor e umidade segue típica de fevereiro na capital paraense.
🌧️ Vai chover em Belém hoje, dia 10/02?
A tendência é de chuva isolada em diferentes períodos, com variação entre momentos de céu mais carregado e aberturas. Em Belém, esse tipo de instabilidade costuma acontecer em pancadas rápidas, principalmente quando a nebulosidade aumenta. ⛈️
🌡️ Temperatura esperada
As temperaturas devem ficar dentro do padrão de fevereiro na cidade, com calor predominando durante o dia. 🔥
- 🌅 Temperatura mínima: entre 23°C e 25°C
- 🌞 Temperatura máxima: entre 28°C e 30°C
⏰ Períodos com maior chance de chuva
Para quem vai sair de casa, vale ficar atento aos horários com maior instabilidade. 👀
- 🌤️ Manhã: muitas nuvens, com chance de chuva isolada
- 🌦️ Tarde: período mais instável, com pancadas rápidas
- 🌙 Noite: céu nublado e chance de chuva mais fraca
💧 Umidade do ar em Belém
Os índices de umidade do ar seguem elevados na capital paraense, o que contribui para a sensação de calor ao longo do dia.
- 💧 Umidade máxima: 98%
- 💧 Umidade mínima: 70%
Tendência para os próximos dias
A tendência é de manutenção do calor e alternância entre sol, nuvens e chuva na Região Metropolitana de Belém, um padrão comum do clima amazônico nesta época do ano.
