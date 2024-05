Presidente Vargas fechada: Avenida Cultural, em Belém, tem programação de lazer neste domingo (26)

A quarta edição do projeto Avenida Cultural, da Prefeitura de Belém, transforma a avenida Presidente Vargas em um grande espaço de lazer e cultura para a população, que aproveitou este domingo (26) para se divertir com familiares e amigos. A via está fechada até as 15h, desde o Boulevard da Gastronomia até o Theatro da Paz, e conta com quatro palcos de música e dança, espaço de lazer e saúde, além de praça de alimentação cheia de comidas típicas do Pará. O evento tem parceria do Banco da Amazônia. Veja fotos:

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), esteve presente no evento, na manhã deste domingo, e falou sobre a importância de oferecer um espaço rico em lazer e cultura para a população. “A Avenida Cultural iniciou ainda na pandemia e a gente está programando para fazer periodicamente. Nós decidimos retomar a programação, não há mais pandemia, então a concentração de pessoas não gera nenhum problema de saúde - ao contrário, só gera felicidade. Ao mesmo tempo gera trabalho e renda para quem fornece alimentação, iluminação, aparelhagem de som, para artistas”, ressaltou.

Rodrigues destacou ainda a acessibilidade do evento. Por ser em um local aberto e na rua, não há nenhuma taxa cobrada e o evento é totalmente gratuito. O que a população paga é apenas pela consumação, mas, mesmo assim, o prefeito menciona que os preços são baixos. A ideia é estruturar o projeto para que seja realizado sempre uma vez por mês, no último domingo. Segundo Edmilson, a iniciativa é capaz de fortalecer o turismo gastronômico e patrimonial, a geração de emprego e renda e impulsionar a cultura.

População aproveitou

O evento tem a vantagem de ser para todos os públicos. Enquanto algumas pessoas bebem cerveja na avenida, outras dançam aparelhagem junto com uma coreógrafa. Há quem prefira passear com pessoas idosas ou crianças, e também foi montado um palco gospel para quem busca um momento mais religioso. Algumas atrações foram o Arraial do Pavulagem e a banda Xeiro Verde.

A arquiteta e funcionária pública Sônia Souza, de 58 anos, participou da programação em família, junto com a mãe, de 88 anos. “Estamos achando uma maravilha. Gostaria muito que isso fosse sempre, todo domingo ou um domingo por mês. É uma programação que engloba todo tipo de pessoas, todas as idades, é uma excelente programação”, celebrou. Elas aproveitaram a manhã para passear e comer pratos típicos.

Sônia Souza levou a mãe de 88 anos para aproveitar o domingo na avenida Presidente Vargas e passear próximo à Praça da República (Igor Mota / O Liberal)

Já a professora Alice Bandeira, de 28 anos, foi até a Avenida Cultural levar as crianças para se divertirem. “Estou adorando a programação, porque ela tem uma pegada muito lúdica, bem múltipla. Tem programação para criança, tem gospel, tem algumas ações informativas, aparelhagem. Tudo aquilo que a cultura paraense traz, que é essa mistura de ritmos e de raízes”, comentou.

Para garantir a segurança viária dos participantes da programação de lazer, educação e cultura, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) interditou a via, nos trechos entre a avenida Marechal Hermes até a Carlos Gomes, assim como as transversais, para não permitir o acesso de veículos à via.