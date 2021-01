Prefeitura vai se reunir nesta sexta para traçar plano de fiscalização em Belém

A Prefeitura de Belém informou que representantes da Defesa Civil, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) vão se reunir nesta sexta-feira (22) para traçar um plano estratégico de fiscalização na capital, em estabelecimentos como bares, casas de shows e locais de festas.

Serão ações preventivas contra aglomerações, tendo em vista a sinalização do bandeiramento amarelo na cidade, para os casos de covid 19. "As ações serão promovidas em conjunto com os órgãos de segurança do estado, Polícia Civil e Polícia Militar", informou a prefeitura.

Na manhã desta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) confirmou que estaria reunindo, ao longo do dia, o Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus. A meta é avaliar medidas a serem tomadas frente ao anúncio da edição do novo decreto pelo governo estadual.

"Salientamos que toda e qualquer decisão tomada levará em consideração as especificidades da cidade de Belém e terá como objetivo a proteção da vida", disse um trecho da nota da Sesma. No entanto, até o fim da noite, ainda não foram divulgados os desdobramentos das reuniões.

Nesta quinta-feira, o Governo do Estado publicou, em Diário Oficial, um novo decreto que proíbe o funcionamento de bares, boates, casa de shows e festas abertas ao público em todo o território do Estado. Somente restaurantes e lanchonetes poderão funcionar até as 00h, obedecendo ao distanciamento entre as mesas e quantidade de pessoas permitida.

O documento também altera a bandeira das regiões metropolitana de Belém, Marajó Oriental e Baixo Tocantins, regredindo da verde (risco baixo) para amarelo (risco intermediário). O bandeiramento amarelo estabelece que os municípios integrantes de cada região adotarão medidas de distanciamento social controlado e a retomada gradual das atividades econômicas e sociais serão monitoradas continuamente.

De acordo com o governador Helder Barbalho, a determinação tem o objetivo de evitar que ocorra, nos municípios do Pará, situação semelhante a que está acontecendo em cidades do Amazonas.