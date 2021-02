Prefeitura solicita dados de idosos de Belém que não foram vacinados

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), publicou via Twitter uma mensagem solicitando aos responsáveis de idosos que não foram vacinados que enviem um e-mail informando o número de protoloco ou unidade de saúde e data onde o pedido foi feito, com o CPF do idoso e um telefone para contato.

Os dados devem ser encaminhados para o e-mail belemvacinada@sesma.pmb.pa.gov.br. De acordo com o comunicado, publicado na tarde desta quarta-feira (24), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) recebeu um número "alto de solicitações para vacinar idosos em casa".

De acordo com a publicação de Rodrigues, 800 idosos foram vacinados em casa e as equipes de vacinadores serão ampliadas para suportar a demanda. De acordo com ele, a Prefeitura dispõe de imunizantes suficientes para a vacinação dos cadastrados, mas enfrentou problemas para encontrar alguns endereços ou para entrar em contato por telefone com os responsáveis.