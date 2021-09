Prefeitura revitaliza a Praça Dom Pedro II, na Cidade Velha

A Prefeitura de Belém entrega nesta sexta-feira, 24, a requalificação da Praça Dom Pedro II. Localizada em frente ao Palácio Antônio Lemos, na Cidade Velha, o logradouro passou por limpeza e remoção de entulhos, recomposição do piso em pedra portuguesa e do piso em concreto, reforço estrutural e cobertura e pintura do posto da Guarda Municipal.

A revitalização inclui 11,2 mil m² de grama esmeralda, novo paisagismo, limpeza e restauro dos monumentos, recomposição e impermeabilização do fundo do lago e construção do deck.

Houve reforma nos bancos, em pontes, lixeiras e canaletas e nas instalações elétricas e hidrossanitárias.

O projeto de iluminação, do Departamento de Iluminação Pública (DIP) da Seurb, substituiu as antigas luminárias com lâmpadas a vapor metálicas pelas de tecnologia Led, com ganhos à eficiência, economia e, também, à beleza, valorizando os monumentos históricos.

Foram utilizadas 97 luminárias em pétalas triplas, 33 luminárias decorativas, 8 projetores no monumento principal e 3 projetores nas ilhas do lago.

A Praça Dom Pedro II tem grande valor histórico, por estar localizada no Largo do Palácio, onde ocorreram grandes eventos públicos em torno do poder nos séculos XVIII, XIX e XX.

Segundo registros históricos, foi a primeira praça construída na cidade, no ano de 1772, e onde foram plantadas as primeiras mangueiras, o que mais tarde faria Belém ser conhecida nacionalmente como a “Cidade das Mangueiras”.

Urbanizada no início do século XX, na administração do intendente Antônio Lemos, o espaço faz parte do conjunto arquitetônico do centro histórico de Belém.