A situação de autopeças e carcaças de veículos acumuladas nas pistas da avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, um dos principais corredores de tráfego de Belém, foi combatida nesta quarta-feira (28) pela Prefeitura de Belém em operação coordenada pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). A quantidade de carcaças de carros retirada da via, no perímetro da Alferes Costa e Dr. Freitas, basicamente, ainda é contabilizada pelo órgão municipal. Houve tumulto e uma pessoa teve de ser retirada do local durante a operação.

A Sesan informou que a operação foi realzada na manhã desta quarta-feira (28), na avenida Pedro Miranda, para a retirada de peças e carcaças de veículos (sucatas) espalhadas ao longo de calçadas e canteiros da via. "A operação começou às 9h da manhã e terminou ao meio dia, e contou com o apoio dos agentes da Semob e da Guarda Municipal. Os agentes utilizaram máquinas e equipamentos para retirar as carcaças que ocupavam a via pública e atrapalhavam a circulação de ciclistas e pedestres", repassou a Secretaria de Saneamento.

Segundo a Sesan, "os donos de oficinas foram notificados desde fevereiro para retirarem as carcaças da avenida e a operação foi realizada para resguardar o espaço público à população".

Prefeitura retira sucatas de carros na Pedreira

Guarda

Já a Guarda Municipal de Belém (GMB) informou que atuou na operação para garantir a fiscalização de agentes da Sesan durante a ação.

"No entanto, houve tumulto entre os fiscais, os agentes da GMB e os proprietários das sucatas. Para controlar a situação, foi necessário o uso seletivo de força com o emprego de agentes químicos (spray de pimenta). Durante a ação, uma pessoa, que estava gerando conflito, foi retirada do local. Contudo, a GMB afirma que o ato foi uma ação isolada, que a gestão prioriza o diálogo e convencimento da população e apela ao bom senso, mesmo para aqueles que precisam comercializar seus produtos", completou a Guarda Municipal.

O problema das carcaças em local público é antigo em Belém, incomodando moradores e condutores de veículos.