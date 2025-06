Prefeitura realiza campanha de vacinação para trabalhadores da orla de Icoaraci

A Prefeitura de Belém iniciou, nesta quinta-feira (19), uma campanha de vacinação na orla de Icoaraci. A ação segue até sábado (21), das 9h às 17h, ao lado da igreja de São Sebastião, e foi organizada para começar no feriado de Corpus Christi, a fim de garantir a imunização de profissionais que atuam em feiras, bares, portos e restaurantes da região, trabalhadores que, muitas vezes, não conseguem comparecer aos postos de saúde, mesmo durante os feriados.

Entre os imunizantes disponíveis estavam as vacinas contra difteria e tétano (dupla adulto), sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral), hepatite B, influenza e febre amarela. Para se vacinar, é necessário apresentar RG, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação (se disponível).

VEJA MAIS

Para a ação, que contou com o apoio do Governo do Estado, foi montado um posto fixo de vacinação ao lado da Igreja de São Sebastião, em Icoaraci, com o suporte de uma unidade móvel da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Além disso, quatro equipes percorreram feiras, embarcações e áreas portuárias da orla, aplicando as vacinas diretamente nos locais de trabalho.

O subchefe de cozinha Flávio de Sousa saiu direto do restaurante onde trabalha, ainda com a touca de cozinheiro, para se vacinar. “Nossa vida é bem agitada e não sobra tempo para ir a um posto. Mas sei da importância da vacina. Então, quando vi a ação, não pensei duas vezes”, contou.

De acordo com Elem Reis, enfermeira e assessora do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), a iniciativa já considera o impacto da COP 30, evento internacional que deve atrair um grande número de turistas a Belém.

“Levar a vacina até o trabalhador é uma forma de valorizá-lo e cuidar de quem cuida da cidade todos os dias, mesmo nos feriados, já que estão mais expostos aos riscos de contaminação”, destacou.