Prefeitura prevê entrega da primeira etapa da Avenida Romulo Maiorana no segundo semestre

A primeira etapa da nova avenida Romulo Maiorana deve ser entregue à população no segundo semestre de 2023, segundo informou a Prefeitura de Belém. A obra, realizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), chegou a uma nova etapa com a construção de calçadas, quiosques, ciclovias e outras áreas. A reurbanização do local é executada em parceria com o governo estadual, onde foi investido R$ 27 milhões para a melhoria da via, considerada uma das mais importantes do bairro do Marco.

Para o fiscal de obra e engenheiro civil, Marco Bessa, o projeto de reurbanização da avenida Romulo Maiorana avança conforme o esperado. “Finalizamos os serviços de drenagem, entre a avenida Dr. Freitas e a travessa Perebebuí, e já demos início à construção do calçamento, meio-fio, ciclovias, baias de estacionamento e das coberturas de dois quiosques”, informou.

Acompanhamento On-line

O secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, e o Departamento de Obras da Seurb acompanham diariamente os serviços por meio da ferramenta eletrônica “Diário de Obras On-line”, onde os documentos são disponibilizados com todos os serviços realizados. O acompanhamento pode ser feito de qualquer lugar do mundo, com informações completas e detalhadas, como o histograma de mão de obra, equipamentos e até a evolução da obra.

Marcos Bessa ressalta que “analisar todas essas informações, seja no escritório ou em outro lugar, garante agilidade e muito mais praticidade e eficiência no desenvolvimento da obra”. Segundo o secretário de Urbanismo, Deivison Alves, além da Romulo Maiorana, as obras da Augusto Montenegro, Boulevard da Gastronomia e Palácio Antônio Lemos também estão bem avançadas e a previsão da Prefeitura de Belém é que sejam entregues à população no segundo semestre deste ano de 2023.

Obras avançando

O secretário de Urbanismo afirma que a obra está sendo realizada dentro do cronograma e que a população pode acompanhar de perto cada etapa. “Alguns impasses são causados com o andamento da obra, mas dentro de alguns meses entregaremos diversos benefícios para a população. Estamos fazendo um trabalho bem feito e de qualidade, que trará muitas melhorias para a comunidade do entorno e de toda Belém", reforça Deivison Alves.

Há quase 20 anos que a via não recebia reparos e obras de infraestrutura, como informa o diretor do Departamento de Obras Civis (Deoc) da Seurb, Damião Neto. “Estamos recuperando e reformando totalmente a Romulo Maiorana. Além da atualização dos espaços de cada quadra, a via terá espaços de convivência, áreas de lazer, alimentação e áreas verdes, muito necessárias à nossa cidade”.

“Até o momento, as equipes já finalizaram a construção da estrutura de cinco quiosques, que serão adaptados aos permissionários, como a venda de comida típica e água de coco”, explica Marco Bessa.

Interdição do canteiro

O avanço das obras implica na interdição de parte do canteiro central, de acordo com os perímetros a serem trabalhados, por isso, foram realizadas reuniões com moradores e comerciantes da área para explicar e acordar sobre o assunto. Essa interdição ocorre no trecho da Romulo Maiorana entre as travessas Perebebuí e Pirajá, para que os trabalhadores deem continuidade aos serviços. As equipes já iniciaram a mobilização e colocação dos tapumes entre as travessas.