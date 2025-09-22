Ciclistas participam de ação educativa sobre segurança viária e recebem kit de proteção em Belém

A bicicleta é um meio de transporte muito utilizado na capital paraense, tornando essencial a condução segura e o respeito por parte de motoristas. Na manhã desta segunda-feira (22), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), realizou uma ação educativa com ciclistas que utilizam a Avenida Pedro Álvares Cabral como rota para o trabalho. A atividade integra a programação da Semana Nacional de Trânsito.

O objetivo da ação foi alertar sobre os principais riscos no trânsito e promover práticas mais seguras nas vias. Cerca de 300 ciclistas foram abordados, recebendo informações sobre segurança viária, orientações para prevenção de acidentes e kits contendo placas refletivas, folders informativos, garrafas para água e bolsas.

Segundo a Segbel, um dos propósitos da secretaria é garantir que o ciclista tenha segurança, respeito e infraestrutura adequada para se locomover na cidade. Além disso, incentivar o uso da bicicleta representa investimento em saúde, qualidade de vida e sustentabilidade.

A programação da Semana Nacional de Trânsito segue até o dia 25 de setembro, com ações voltadas para a educação no trânsito e valorização da vida.

Equipe da Segbel orienta ciclista para promover segurança no trânsito (Foto: Talison Lima / Ascom Segbel)

Semana Nacional de Trânsito

A Semana Nacional de Trânsito é celebrada anualmente entre 18 e 25 de setembro, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nesse período, órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito intensificam ações de educação, fiscalização e engenharia, visando aumentar a segurança nas vias.