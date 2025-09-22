Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ciclistas participam de ação educativa sobre segurança viária e recebem kit de proteção em Belém

As equipes da Segbel abordaram 300 ciclistas e entregaram materiais informativos e de proteção

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

300 ciclistas foram abordados pelas equipes da Segbel (Foto: Talison Lima / Ascom Segbel)

A bicicleta é um meio de transporte muito utilizado na capital paraense, tornando essencial a condução segura e o respeito por parte de motoristas. Na manhã desta segunda-feira (22), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), realizou uma ação educativa com ciclistas que utilizam a Avenida Pedro Álvares Cabral como rota para o trabalho. A atividade integra a programação da Semana Nacional de Trânsito.

O objetivo da ação foi alertar sobre os principais riscos no trânsito e promover práticas mais seguras nas vias. Cerca de 300 ciclistas foram abordados, recebendo informações sobre segurança viária, orientações para prevenção de acidentes e kits contendo placas refletivas, folders informativos, garrafas para água e bolsas.

Segundo a Segbel, um dos propósitos da secretaria é garantir que o ciclista tenha segurança, respeito e infraestrutura adequada para se locomover na cidade. Além disso, incentivar o uso da bicicleta representa investimento em saúde, qualidade de vida e sustentabilidade.

A programação da Semana Nacional de Trânsito segue até o dia 25 de setembro, com ações voltadas para a educação no trânsito e valorização da vida.

image Equipe da Segbel orienta ciclista para promover segurança no trânsito (Foto: Talison Lima / Ascom Segbel)

Semana Nacional de Trânsito

A Semana Nacional de Trânsito é celebrada anualmente entre 18 e 25 de setembro, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nesse período, órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito intensificam ações de educação, fiscalização e engenharia, visando aumentar a segurança nas vias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ação educativa

ciclistas

segbel
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Em Belém, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência celebra a reabilitação

Celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é reconhecer que a luta pela igualdade de direitos precisa ser diária e coletiva

20.09.25 8h00

violência

Homem é morto com tiros no rosto no bairro do Jurunas, em Belém

A vítima ainda não foi identificada

19.09.25 22h55

COP 30

Anitta promete brilhar no Festival Global Citizen: 'Vamos arrasar em Belém'

A cantora também respondeu se vai trazer os “Ensaios da Anitta” à capital paraense

19.09.25 14h44

BELÉM 

Sesc assume gestão da Praça Waldemar Henrique e celebra Dia Mundial da Limpeza

Evento reúne voluntários, apresentações artísticas e ações de sustentabilidade em Belém

18.09.25 18h24

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Vídeo flagra ato de vandalismo contra patinete elétrico em canal de Belém

O equipamento pertence à empresa Jet, que há cerca de um mês mantém parceria com a Prefeitura de Belém

21.09.25 20h04

SUSTENTABILIDADE

Do canal à construção: lixo coletado por ecobarreiras em Belém se transforma em tijolos ecológicos

Lixo coletado pelas primeiras ecobarreiras colocadas nos canais da capital paraense já está sendo reutilizado e, além dos tijolos, devem virar matéria-prima sustentável para outros objetos

21.09.25 8h00

MEIO AMBIENTE

COP Talks estreia Espaço Liberal e traz debates sobre a COP 30 e a Amazônia

Evento também marca a inauguração do Espaço Liberal

21.09.25 8h00

CÍRIO

Círio 2025: Concurso de Redação tem como tema 'Proteger a casa que partilhamos é um ato cristão'

Concurso ocorre deste domingo (21) no Centro Social de Nazaré, em Belém, e mobiliza mais de 104 estudantes de seis municípios

21.09.25 9h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda