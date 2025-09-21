Capa Jornal Amazônia
Vídeo flagra ato de vandalismo contra patinete elétrico em canal de Belém

O equipamento pertence à empresa Jet, que há cerca de um mês mantém parceria com a Prefeitura de Belém

A reportagem entrou em contato com a Jet para saber quais medidas serão adotadas diante do ocorrido e aguarda posicionamento oficial. (Reprodução)

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um ato de vandalismo, em Belém. As imagens registram o momento em que dois jovens, possivelmente adolescentes, aparecem em uma passarela próxima a um canal semelhante ao São Joaquim, e arremessam um patinete elétrico dentro da água.

O equipamento pertence à empresa Jet, que há cerca de um mês mantém parceria com a Prefeitura de Belém para disponibilizar o serviço de patinetes compartilhados na cidade.

A reportagem entrou em contato com a Jet para saber quais medidas serão adotadas diante do ocorrido e aguarda posicionamento oficial.

