Círio 2025: Concurso de Redação tem como tema 'Proteger a casa que partilhamos é um ato cristão'

Concurso ocorre deste domingo (21) no Centro Social de Nazaré, em Belém, e mobiliza mais de 104 estudantes de seis municípios

Gabi Gutierrez / Eduardo Rocha
fonte

Estudantes fazem prova do Concurso de Redação do Círio 2025 em Belém (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Com 104 candidatos de 33 escolas públicas e 71 particulares, a prova do XXXI Concurso de Redação do Círio 2025 foi aplicada neste domingo (21), no Centro Social de Nazaré, em Belém. O tema escolhido para esta edição foi “Proteger a casa que partilhamos é um ato cristão”.

O concurso faz parte da programação oficial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré e mobilizou estudantes de seis municípios: Belém, Ananindeua, Marituba, Soure, Salvaterra e Igarapé-Açu.

Concurso mantém tradição e evangelização

Antes do início da prova, Lilian Acautauassu, da Diretoria de Evangelização da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e organizadora do evento, ressaltou a importância da iniciativa. “É importante manter essa tradição de 31 anos. Hoje está tudo tão distante de Deus, então, esse concurso vem trazer o jovem para essa espiritualidade, essa evangelização; a gente não pode abrir mão disso”, destacou.

Resultados e premiação

O resultado do concurso será divulgado até o dia 3 de outubro, no site www.ciriodenazare.com.br e na sede da Diretoria da Festa de Nazaré. As escolas também serão notificadas.

Os vencedores serão premiados no dia 7 de outubro, em cerimônia na Casa de Plácido, após a abertura oficial do Círio 2025.

