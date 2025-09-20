Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Jovens participam de formação para conduzir Carros de Promessas

Formação espiritual ocorreu na tarde deste sábado (20), na Casa de Plácido

O Liberal
fonte

Formação reuniu vários jovens que acompanharão os Carros de Promessas no Círio de Nazaré 2025. (Divulgação / Diretoria da Festa de Nazaré)

Os jovens que acompanharão os vários Carros de Promessas no Círio de Nazaré participaram na tarde deste sábado (20) de um momento especial de formação espiritual na Casa de Plácido. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realizou a preparação dos alunos de diferentes escolas que terão a missão de conduzir os tradicionais Carros de Promessas na grande procissão, que este ano acontece no domingo, 12 de outubro. No total participaram da atividade 130 alunos e 70 pais e professores das escolas.

“A atividade é fundamental porque prepara os jovens para participarem de forma consciente, segura e organizada nos carros das promessas. Além de reforçar a dimensão de fé e devoção do Círio de Nazaré, o encontro também orienta sobre regras de segurança, responsabilidade e respeito, garantindo que essa tradição tão especial seja vivida de maneira harmoniosa”, destacou Márcia Tuma, membro da diretoria de procissões.

Os estudantes participaram de momentos de oração, preparação espiritual e receberam orientações práticas sobre a romaria e as responsabilidades que terão ao conduzir os carros, símbolos de fé e gratidão do povo paraense. Dos 14 Carros de Promessas, nove serão conduzidos por escolas, em um esquema que envolve duas ou três instituições por carro.

O encontro representa a continuidade de uma tradição centenária, vivida e transmitida às novas gerações. O intuito é que os jovens encontrem no Círio não apenas um evento religioso, mas uma verdadeira escola de fé, devoção e amor à Nossa Senhora de Nazaré.

“A expectativa é que os alunos saiam da atividade mais preparados e motivados, entendendo a relevância de sua participação no Círio. Espera-se que eles levem consigo não apenas orientações práticas, mas também um sentimento de pertencimento, de compromisso com a festa e de valorização da tradição religiosa e cultural que envolve os carros das promessas”, destaca Márcia.

Neste ano, a retirada dos carros permanecerá no Porto Futuro, devido a reforma do galpão da CDP, onde normalmente os carros ficavam guardados até a procissão de domingo. Não terão os tradicionais pelotões, pois todas as escolas interessadas estarão conduzindo algum carro.

O conjunto de Carros de Promessas foi ampliado em 2021. Atualmente, ele é composto por 14 elementos, além das Berlindas. Fazem parte: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família, quatro Carros dos Anjos — conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré — e o Carro da Saúde, criado durante a pandemia em 2021 e que desfilou pela primeira vez em 2022.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

casa de plácido

carros de promessas

círio de nazaré 2025

pará

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Em Belém, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência celebra a reabilitação

Celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é reconhecer que a luta pela igualdade de direitos precisa ser diária e coletiva

20.09.25 8h00

violência

Homem é morto com tiros no rosto no bairro do Jurunas, em Belém

A vítima ainda não foi identificada

19.09.25 22h55

COP 30

Anitta promete brilhar no Festival Global Citizen: 'Vamos arrasar em Belém'

A cantora também respondeu se vai trazer os “Ensaios da Anitta” à capital paraense

19.09.25 14h44

BELÉM 

Sesc assume gestão da Praça Waldemar Henrique e celebra Dia Mundial da Limpeza

Evento reúne voluntários, apresentações artísticas e ações de sustentabilidade em Belém

18.09.25 18h24

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRÂNSITO

Trânsito terá mudanças para show de Ivete Sangalo no Mangueirão; saiba como vai ficar

Detran montou operação para garantir a fluidez do trânsito e evitar transtornos na chegada ao evento

18.09.25 12h09

ZELADORIA URBANA

Coleta de lixo ganha novos dias e horários em seis bairros de Belém; veja onde

De acordo com a empresa responsável pelo serviço, a mudança busca otimizar o atendimento em áreas com maior volume descartado pela população

16.09.25 18h22

INOVAÇÃO

Grupo Liberal lança novo espaço e aprofunda debates voltados à COP 30 e ao desenvolvimento no Pará

No próximo dia 25, será lançado o COP Talks, evento que aprofunda a agenda de debates da COP 30 de Belém e marca a inauguração do Espaço Liberal

14.09.25 9h00

INAUGURAÇÃO

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica

Amazônia na Cuia chega à sua terceira unidade com Nilson Chaves lançando música inédita inspirada no cardápio

15.09.25 22h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda