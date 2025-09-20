Jovens participam de formação para conduzir Carros de Promessas

Os jovens que acompanharão os vários Carros de Promessas no Círio de Nazaré participaram na tarde deste sábado (20) de um momento especial de formação espiritual na Casa de Plácido. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realizou a preparação dos alunos de diferentes escolas que terão a missão de conduzir os tradicionais Carros de Promessas na grande procissão, que este ano acontece no domingo, 12 de outubro. No total participaram da atividade 130 alunos e 70 pais e professores das escolas.

“A atividade é fundamental porque prepara os jovens para participarem de forma consciente, segura e organizada nos carros das promessas. Além de reforçar a dimensão de fé e devoção do Círio de Nazaré, o encontro também orienta sobre regras de segurança, responsabilidade e respeito, garantindo que essa tradição tão especial seja vivida de maneira harmoniosa”, destacou Márcia Tuma, membro da diretoria de procissões.

Os estudantes participaram de momentos de oração, preparação espiritual e receberam orientações práticas sobre a romaria e as responsabilidades que terão ao conduzir os carros, símbolos de fé e gratidão do povo paraense. Dos 14 Carros de Promessas, nove serão conduzidos por escolas, em um esquema que envolve duas ou três instituições por carro.

O encontro representa a continuidade de uma tradição centenária, vivida e transmitida às novas gerações. O intuito é que os jovens encontrem no Círio não apenas um evento religioso, mas uma verdadeira escola de fé, devoção e amor à Nossa Senhora de Nazaré.

“A expectativa é que os alunos saiam da atividade mais preparados e motivados, entendendo a relevância de sua participação no Círio. Espera-se que eles levem consigo não apenas orientações práticas, mas também um sentimento de pertencimento, de compromisso com a festa e de valorização da tradição religiosa e cultural que envolve os carros das promessas”, destaca Márcia.

Neste ano, a retirada dos carros permanecerá no Porto Futuro, devido a reforma do galpão da CDP, onde normalmente os carros ficavam guardados até a procissão de domingo. Não terão os tradicionais pelotões, pois todas as escolas interessadas estarão conduzindo algum carro.

O conjunto de Carros de Promessas foi ampliado em 2021. Atualmente, ele é composto por 14 elementos, além das Berlindas. Fazem parte: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família, quatro Carros dos Anjos — conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré — e o Carro da Saúde, criado durante a pandemia em 2021 e que desfilou pela primeira vez em 2022.