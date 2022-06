Prefeitura oferece serviços para usuários de ônibus em escola no Mosqueiro neste sábado (4)

Por iniciativa da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), técnicos da Prefeitura de Belém atuarão, neste sábado (4), a partir das 9 horas, na ação cidadã Semob Itinerante na Escola Luíza de Barros, no Furo das Marinhas, no Distrito de Mosqueiro. Dessa forma, moradores da ilha terão acesso a serviços de emissão da 1ª e 2ª via da meia passagem, de 1ª e 2ª vias do Cartão Sênior, da 2ª via do Cartão Especial e da credencial para estacionamento.

A ação é uma realização da Coordenadoria de Atendimento ao Usuário (Coau), da Diretoria de Transportes da Semob, e conta com o apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) e da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos).



Documentação

Para a emissão da 1ª via da meia-passagem, o estudante tem que agendar o atendimento pelo site do Passe Fácil (www.passefacil.com.br). Como informa a Semob, além disso, o aluno deve apresentar original e cópia do RG e declaração da escola na qual é matriculado, com validade de até 30 dias. Se for criança ou adolescente, que não tiver o documento de identidade, pode apresentar a certidão de nascimento, do comprovante de residência e uma foto 3×4.

Já para a 2ª via do Passe Especial, são necessários original e cópia do RG, do comprovante de residência, Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado e uma foto 3×4.

Para a 1ª e 2ª vias do Passe Sênior, é necessário apresentar original e cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3×4. Para a 2ª via é preciso acrescentar o Boletim de Ocorrência ou o cartão danificado.

"Aqueles que buscam atendimento para a emissão de credencial de estacionamento (1ª e 2ª vias) devem apresentar original e cópia do RG ou CNH, comprovante de residência e CRLV do veículo. Para a 2ª via é preciso acrescentar o Boletim de Ocorrência Policial ou a credencial danificada", repassa a Semob.