Prefeitura lança projeto da 1ª Casa de Acolhimento LGBTQIA+ no Norte do Brasil, em Belém

A Cidade de Belém (PA) dará um passo concreto, nesta sexta-feira (7) a partir das 10h30, em cerimônia no Palácio Antônio Lemos, para a construção e funcionamento da primeira Casa de Acolhimento LGBTQIA+, no lançamento do Projeto Acolher+, da Prefeitura Municipal. O evento contará com a presença do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. O projeto será assinado pelo ministro e pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

A Casa de Acolhimento LGBTQIA+ de Belém vai abrigar pessoas LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social, que foram expulsas de suas casas ou se encontram morando nas ruas. A Casa também é a primeira da Região Norte e funcionará na travessa Frutuoso Guimarães, 649, na esquina com rua General Gurjão.

A secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, Symmy Larrat, também vai participar da cerimônia de lançamento do Projeto Acolher+. A Casa de Acolhimento LGBTQIA+ será administrada pela Coordenadoria da Diversidade Sexual (CDS) de Belém, que tem à frene Jane Patrícia Gama.