Prefeitura inicia ações emergenciais em saneamento por canais de Belém

A Prefeitura de Belém começou na manhã desta quarta (13) a operação emergencial de retirada de lixo e entulho para o combate a enchentes durante o inverno na capital. A medida foi anunciada ontem pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

A limpeza de canais e ruas está sendo feita por cerca de 2 mil trabalhadores. Eles estão divididos em equipes que já tuam nas ruas. Segundo diz a Prefeitura Muinicipal de Belém, todos têm carteiras assinadas, e as ações estão sendo desenvolvidas em parceria com governo do Pará.

Ações de limpeza incluem 2 mil homens (Igor Mota / O Liberal)

Essa manhã, uma equipe foi mobilizada para a limpeza do canal do Tucunduba, em trechos na Terra Firme e Guamá. Segundo diz a Prefeitura de Belém, a ação de limpeza manual de canais ocorrerá ainda, ao longo do dia desta quarta-feira (13), nos seguintes locais: no canal da Visconde, no perímetro entre aa travessa Humaitá e travessa Timbó, e no canal do Galo, no perímetro entre Pedro Miranda e Antônio Everdosa. No canal do Mata Fome, a ação se dá no perímetro entre rua São Clemente e rua 50.

Além dos canais, as ações emergenciais de saneamento também têm o objetivo de entrar onde as máquinas e caminhões não chegam. A meta é também limpar vizinhanças.