Prefeitura e Ufra lançam vídeo-curso sobre a reutilização do óleo de cozinha

Como parte das programações do "Setembro Verde", a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Belém e a Univerdidade Rural da Amazônia (Ufra) lançaram neste sábado, dia 18, um vídeo-curso sobre produção de sabão e sabonete a partir da reutilização do óleo de cozinha. O vídeo foi no Horto Municipal, com a presença do Prefeito, Edmilson Rodrigues.

Segundo a coordenadora de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário da Semma, Cláudia Kawage, a importância da iniciativa se faz pelo alerta feito à população em relação à preservação do meio ambiente. "Esse vídeo acaba sendo um chamado para as pessoas não jogarem fora o óleo de cozinha, porque contamina a natureza e os rios. A partir dele, aprendemos sobre os impactos ambientais e sociais do uso inadequado do óleo de cozinha nas nossas vidas. Então, serve também para alertar as pessoas em relação ao cuidado adequado do uso desse resíduo e, consequentemente, aprenderem a técnica para transformá-lo em um material útil e que pode gerar renda'', disse.

O vídeo-curso estará disponível a partir desta semana no canal do Youtube da Semma, que, segundo a Prefeitura, será ativado somente amanhã, dia 20.