Prefeitura e UFPA firmam convênio para políticas públicas amparadas pela comunidade científica

A Prefeitura de Belém e a Universidade Federal do Pará (UFPA) assinaram um termo de convênio voltado ao desenvolvimento da capital. A proposta é aliar políticas públicas de educação, saúde e empreendedorismo ao trabalho científico e de extensão da maior instituição de ensino superior pública da Amazônia. O acordo foi celebrado na noite desta terça-feira (22) pelo prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) e o reitor Emmanuel Tourinho.

O convênio possibilitará o planejamento de ações inovadoras nas áreas de educação e saúde, Um dos projeto é a instalação da primeira Unidade Básica de Saúde destinada à população ribeirinha, que atenderá de forma efetiva a comunidades das ilhas e, ao mesmo tempo, será um espaço para a formação do estudante área da saúde da UFPA.

"Assinamos um acordo técnico-científico que aborda muitas possibilidades da atuação da Universidade em ação cooperada com a prefeitura para o desenvolvimento dos trabalhos técnicos nas áreas de urbanismo, farmacologia e saúde. E inclusive da possibilidade de, em breve, termos a primeira unidade de saúde ribeirinha em Belém, com toda a estrutura de atendimento às comunidades das ilhas e inclusive a viabilidade de serviços de urgência e emergência em curto espaço de tempo", destacou o prefeito Edmilson.

Desde o início do ano a Prefeitura de Belém vem dialogando com a UFPA sobre projetos para o desenvolvimento da cidade. A assinatura do Termo de Convênio formaliza o esforço de cooperação em projetos de políticas públicas visando, principalmente, resoluções para problemas da capital paraense. A instituição tem professores e estudantes com projetos em desenvolvimento com foco o dia a dia da cidade. A Secretaria Municipal de Administração (Semad) analisa que o convênio prevê ações relacionadas a administração, microcrédito e formação de empreendedores.

"A Universidade está aqui para servir a sociedade e para contribuir com a gestão pública fazendo uso da ciência e do conhecimento de ponta na busca de soluções para os grandes problemas da nossa cidade. Nós estamos fazendo um esforço que vai resultar principalmente em ganhos para a população de Belém”, destacou o reitor da UFPA.

Reuniões para formalizar o acordo entre PMB e UFPA vêm ocorrendo desde o início do ano (Marcos Barbosa / Comus)

Parceria garante ensino, pesquisa e extensão no desenvolvimento de Belém

"É um programa de apoio à formação profissional ajudando na preparação desses jovens para o mercado de trabalho. Nós temos um projeto grande e audacioso que é zerar o analfabetismo em Belém. Esse projeto vai contar muito com a Universidade Federal do Pará e com outras instituições de ensino superior. A UFPA tem um conjunto de alunos de licenciatura diversificado. Então, nós vamos contar com essa cooperação", disse a titular da Semad, Jurandir Santos Novaes.

A parceria da Prefeitura de Belém com a UFPA inclui a oportunidade de estágio remunerado ou curricular na Prefeitura para estudantes da instituição. Com o Termo de Convênio formalizado, a partir de agora os responsáveis de cada área específica vão se reunir para detalhar ações e definir a operacionalização dos projetos, que agregam as áreas de Gestão Democrática e Participativa, Políticas Sociais e Direitos, Políticas Sociais e Direitos, Economia e Inovação, Cidadania Cultural e Comunicação.

A primeira reunião entre a gestão municipal e a Universidade ocorreu no dia 26 de fevereiro, ocasião em que foram iniciadas as discussões sobre os principais pontos do convênio. Além da UFPA, a Prefeitura de Belém segue dialogando e articulando termos de cooperação com outras instituições ensino superior como a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e Instituto Federal do Pará (IFPA).