Prefeitura e Governo do Estado anunciam reforma de 17 feiras em Belém

Feiras grandes de Belém passarão por reformas em 2022. Isso foi o que informou o prefeito Edmilson Rodrigues, na manhã desta segunda-feira (27), durante entrega do quarto lote do "Kit Feira" para 131 trabalhadores da feira da Pedreira, em Belém. Segundo o prefeito, as reformas serão possíveis graças a um acordo com o Governo do Estado.

"Vamos fazer uma ação cooperada, a prefeitura entra com técnicos, desenvolve os projetos, uma parte dos recursos sempre vamos dar como contrapartida, mas o governador apontou um bom recurso", disse Edmilson em pronunciamento, afirmando que o dinheiro já está garantido.

O prefeito de Belém também informou que o Governador do Pará, Helder Barbalho, tem cobrado melhorias na cidade. "Dia 12 é aniversário de Belém, então que nós assinemos esse convênio de cooperação, porque o projeto já está pronto, para que muito em breve, quem sabe em fevereirio, licitação feita, a gente comece as obras de reformas de 17 feiras grandes, incluindo a Pedreira", disse.

Helder Barbalho garantiu que, como solicitado por Edmilson, no dia 12 de janeiro o Estado repassará os recursos para a prefeitura de Belém para o andamento do projeto.

O secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, disse que não é apenas a reforma das feiras e mercados. A ideia é reformar estruturalmente, mas também ter um plano de qualificação para os feirantes e montar um novo modelo de gestão – os condomínios participativos funcionando em cada feira. Ele citou as seis feiras que serão reformadas: o Complexo da Pedreira e a Casa do Bife da Pedreira, o Complexo do Guamá e a Casa do Bife do Guamá, que hoje é o mercado de farinha, mais o mercado da Terra Firme e o de Icoaraci. “Depois vamos assinar os convênios para que a gente tenha os 17 feiras e mercados reformados”, disse. O valor total de investimento nas 17 feiras é de R$ 47 milhões, acrescentou.

KIT FEIRA

O Governo do Pará entrega, nesta segunda-feira (27), o quarto lote do Kit Feira para 131 trabalhadores da Feira da Pedreira, em Belém. Ao todo, 619 equipamentos necessários para o trabalho dos feirantes estão sendo entregues.

O objetivo da ação é padronizar as feiras de Belém. Dentre os equipamentos entregues estão 35 freezers, 25 fogões 4 bocas, cinco fogões 2 bocas, seis estufas, seis refresqueiras, 10 expositores, 30 panelas grandes, 30 panelas médias, 30 panelas de pressão e 120 balanças.