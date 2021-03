Prefeitura diz que muro do cemitério São Jorge precisa de obras mais detalhadas

A Prefeitura de Belém confirmou nesta sexta-feira (12) que as obras de reparos emergenciais executadas no muro do cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, precisarão de ações mais detalhadas e urgentes que o inicialmente previsto. As obras foram iniciadas após denúncias de que o muro precisaria de reparos. A comunidade pede a intervenção na necrópole há vários anos.

Segundo disse a Secretaria de Urbanismo (Seurb), durante as vistorias do início das obras os engenheiros da diretoria de Obras Civil Seurb identificaram a "necessidade urgente de uma intervenção mais complexa". A prefeitura de Belém disse que os engenheiros da Seurb "vão analisar mais detalhadamente as obras necessárias" para revitalizar o cemitério São Jorge.

“Vamos criar um grupo de trabalho para avaliar todos os problemas e elaborar um projeto de revitalização. Afinal, além de ser um Campo Santo, o São Jorge guarda muito da história de Belém, por isso merece e será respeitado nessa gestão”, detalhou Deivison Alves, secretário de Urbanismo de Belém.

A obra emergencial de recuperação do muro frontal do cemitério da Marambaia segue. Segundo a PMB, ela deverá ser concluída em 20 dias.

Ação do tempo



Em 27 de fevereiro, os muros de outra necrópole, do histórico e tombado cemitério Nossa Senhora da Soledade ganharam o noticiário após denúncias de que estariam inclinados, ameaçando feirantes e pedestres, com várias rachaduras e infiltrações.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), por meio do Departamento de Administração de Necrópoles (Dane), informou que "...solicitou o envio de uma equipe técnica ao Departamento de Obras (Deoc) para realizar uma vistoria e avaliar a situação do local e não constatou risco de desabamento de partes dos muros do cemitério da Soledade".

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) já havia comunicado a prefeitura sobre a situação do muro em Batista Campos em reunião realizada no dia 5 de fevereiro de 2020, quando a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) havia mais uma vez se comprometido a realizar vistoria técnica para avaliar a situação do muro.