Prefeitura de Marituba vai participar de reunião com Governo do Estado para tratar das festividades

Depois que algumas prefeituras de municípios paraenses, como Santarém e Santa Izabel, anunciarem que não vão realizar nenhuma festividade de fim de ano e carnaval, por conta da pandemia de covid-19, a prefeitura de Marituba anunciou que vai participar de uma reunião na quinta-feira (25) com o Governo do Estado para decidir os rumos das festas.

Na terça-feira (23), Nélio Aguiar, prefeito de Santarém, anunciou sobre o cancelamento da festa de réveillon e também no carnaval em 2022. Esse é o segundo ano consecutivo que os eventos não acontecem no município devido à pandemia.

Também na quinta (25), às 17h, duas ligas de escolas de samba de Belém vão participar de um debate no auditório da Aldeia Amazônica - David Miguel, no bairro da Pedreira, para falar sobre as diretrizes e o futuro do carnaval da capital e distritos.