Prefeitura de Belém vai avaliar sugestões de escolas particulares

A polêmica entre escolas particulares de Belém e a Prefeitura Municipal, provocada pelo decreto que suspendeu as aulas presenciais nas redes municipal pública e privada na capital paraense, ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (3). Após manifestação na avenida Nazaré, onde fuciona Secretaria de Administração da Prefeitura, dirigentes de escolas foram recebidos pelos técnicos do Executivo, que ficaram de analisar as sugestões apresentadas pelas unidades escolares.

Em Nota, a Prefeitura de Belém repassou: "A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informa que recebeu, na manhã desta terça-feira, 3, uma comissão do sindicato das escolas particulares de Belém, a fim de apresentar dados epidemiológicos técnicos referentes ao número de casos da COVID-19 no município. No ato, foram apresentadas sugestões por parte da comissão, que vão passar pela análise da equipe da epidemiologia e do Prefeito de Belém".

A prefeitura não detalhou as sugestões repassadas pelos mantenedores das escolas. A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com os representantes das escolas para apurar mais informações. Acompanhe.