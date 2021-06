Prefeitura de Belém leva serviço de podagem de árvores para três pontos da cidade

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) realiza, na manhã desta segunda-feira (14), podagem de árvores na capital paraense com o objetivo de facilitar a visibilidade dos semáforos. Três pontos da cidade recebem o serviço: Avenida Duque de Caxias com Travessa Angustura, Avenida Assis de Vasconcelos com Rua Gaspar Viana e Avenida Visconde de Souza Franco com Rua Boaventura da Silva.

Uma equipe da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) foi deslocada para os locaos para dar apoio no trânsito. Não foram divulgadas previsões de término para os serviços.

Semob Informa🚦: serviço de poda sendo realizado pela Semma na Av. Duque de Caxias x Tv. Angustura. A podagem vai facillitar a visibilidade do semáforo da via. Nossa equipe está no local para dar apoio ao trânsito. pic.twitter.com/Tfn0s8Hv1V — SeMOB - Belém (@SeMOB_Bel) June 14, 2021