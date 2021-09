Prefeitura de Belém promove programação em alusão ao Setembro Amarelo

A prevenção ao suicídio foi tema de uma ação promovida pela Prefeitura de Belém, neste domingo (12), na Praça da República. Com o objetivo de conscientizar a população a respeito do suicídio, os visitantes do local foram convidados a se envolver em uma que se entendeu por vários pontos da praça.

Durante o evento ocorreu o “Cortejo de todas as gentes”, um circuito de mobilização pela praça com musica e açoes de cuidado, como aculputura, ventosaterapia, auriculoterapia, dentre outros. Também foram montadas tendas para orientação da população sobre o tipo de assistência e onde é possível receber atendimentos voltados para os cuidados com a saúde mental.

Para Samanthan Simões, terapeuta ocupacional e membro da equipe de Referência Médica de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), aproximar a população de espaços de discussão sobre suicídio é fundamental.

“Falar de saúde mental e suicídio hoje ainda é considerado um tabu. As pessoas quando identificam que estão em processo de sofrimento mental muitas vezes fogem desse cuidado que é necessário, pelo medo do julgamento e por todos os stigmas sociais que ainda existem. Momentos como esse ajudam a desconstruir algumas cresnças que são limitantes”, afirma.

A programação contou ainda com a roda de Terapia Comunitária, Circuito Psicomotor, Roda de Capoeira Angola, Danças Circulares e Sarau do Girassol Poético. Toda a programação “Setembro Amarelo” foi resultado de uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Coordenação Antirracista (Coant), Fundação Papa João Paulo XIII (Funpapa) e a Secretaria Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão (Segep).

A empregado doméstica Lindionesa Assunção foi uma das pessoas atendidas pela ação. “É muito bom tirar temo para cuidar de si, ainda mais se tratando de um assunto tão sério. Por isso eu achei muito bom o que eles estão fazendo aqui”, declarou.