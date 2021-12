Prefeitura de Belém promove Dia D de combate à dengue neste domingo

A Prefeitura de Belém promove neste domingo (5) o Dia D de Combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue.

Das 8h30 às 12h deste dia, na Praça da República, em um estande especialmente montado para o evento, será exibido em detalhes o trabalho feito pelas equipes de educação em saúde na capital e nos distritos. Uma equipe do Laboratório Entomológico da Sesma fará amostra das fases do ciclo evolutivo do vetor e a população também poderá conhecer o funcionamento das ações de controle químico, os equipamentos e os produtos químicos que são usados no combate às endemias no município. Maquetes educativas mostrarão quais os possíveis depósitos da larva do mosquito.

O evento contará ainda com jogos pedagógicos, teatro de fantoches e uma oficina de reaproveitamento de materiais, como garrafas PET e de vidro, que são comumente criadouros do Aedes Aegypti.

Ainda no domingo, das 17h30 às 21h, uma programação similar à da Praça da República será realizada na Praça Matriz, em Mosqueiro.