Movimento é intenso no primeiro dia de vacinação de idosos de 80 a 82 anos

O primeiro dia da vacinação de idosos com idade entre 80 e 82 anos registra uma grande movimentação na manhã desta terça-feira (2) em Belém, com registro de filas e aglomerações. Segundo as equipes da Secretaria Municipal de Saúde, o cenário está dentro do esperado, por se tratar do primeiro dia de aplicação do antígeno em um público mais amplo, envolvendo três faixas etárias.

Na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira, dona Cristina Pereira, de 80 anos, saiu bem animada da vacinação. Serelepe e achando graça, ela disse que estava aliviada após a primeira dose e ficaria ainda mais tranquila após a segunda. "Eu fiquei isolada todo esse tempo e estava cansada. Engordei e já estava pra ficar branca!", brincou. O filho dela, Luiz Otávio, foi quem a levou e fiscalizou a aplicação da dose. "Certinha. Não foi vacina de vento, não", brincou. Eles esperaram cerca de 30 minutos de fila, o tempo médio para os atendimentos nesta manhã.

A meta da Prefeitura de Belém é vacinar até a próxima quinta-feira (4) aproximadamente 10 mil idosos nascidos entre 1939, 1940 e 1941. A ação segue o mesmo esquema de outras etapas, com a disponibilização de 14 postos de vacinação, funcionando das 9 às 17 horas.

As pessoas acamadas poderão solicitar a vacinação na residência por meio do endereço eletrônico. https://sistemas.belem.pa.gov.br/belemvacinada/#/home. Os idosos com idade a partir de 85 anos que ainda não foram vacinados - seja na primeira ou na segunda dose - também poderão comparecer aos postos. Já as pessoas com 83 anos que ainda não receberam a primeira dose, também poderão comparecer aos postos montados.

Para se vacinar, é necessário apresentar o RG, CPF, cartão do SUS (opcional) e comprovante de residência de Belém. Aqueles com 85 anos ou mais, que receberam a primeira dose no início de fevereiro, além destes documentos, devem levar também o cartão de vacinação para que seja feito o registro da segunda dose. A Sesma informou ainda que Belém vacinou, até o dia 23 de fevereiro, 18.630 idosos nas faixas etárias de 83, 84 e 85 anos ou mais, além dos acamados com idade superior a 85 anos e idosos albergados.

Postos de vacinação:

1) Universidade Federal do Pará (UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. Drive-thru e a pé;

2) Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. Drive-thru e a pé;

3) UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287. Drive-thru e a pé;

4) UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. Drive-thru e a pé;

5) FIBRA. Avenida Gentil Bitencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. Drive-thru e a pé;

6) Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

7) Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. Drive-thru e a pé;

8) Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. Drive-thru e a pé;

9) Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha;

10) Escola Rotary. Rua Lauro Malcher, nº 279, bairro da Condor;

11) Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148, Distrito de Icoaraci;

12) Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

13) UMS Maracajá. Travessa Siqueira Mendes, nº 1132, Distrito de Mosqueiro;

14) UMS Carananduba. Praça Carananduba, Distrito de Mosqueiro