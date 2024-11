Prefeitura de Belém monta força-tarefa para reduzir impactos de queimadas na ilha de Outeiro

Um comitê permanente para combater o incêndio na ilha de Outeiro, foi criado com representantes da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) e do Governo do Estado. O intuito é atuar com mais força para combater e evitar os incêndios que tem afetado principalmente os moradores da comunidade Carlos Lamarca, no bairro Fama.

A reunião foi uma iniciativa da Administração Regional de Outeiro (Arout) realizada na última quarta-feira (13/11). Também foram apresentadas sugestões de ações estruturais, como aquisição de um hidratante para o reabastecimento do caminhão dos bombeiros e melhoraria no acesso dos transportes ao local.

“Os incêndios têm que ser combatidos e a Prefeitura de Belém está estruturando, com órgãos de estaduais, um comitê de crise para diminuir o sofrimento e superar essa crise que é fruto dessa emergência climática”, declarou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

“A nossa ação é concreta e Outeiro sempre terá a solidariedade da Prefeitura de Belém. Por isso, peço à população, vamos evitar jogar baganas de cigarro, fazer pequenas queimas de material, porque, com esses cuidados, vamos avançar e superar essa situação difícil”, complementou.

Emergencial - Na última segunda-feira (11/11), a Prefeitura de Belém fez uma entrega de cestas básicas e roupas para os moradores da comunidade. A ação já beneficiou cerca cem pessoas.

Paralelo a isso, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a Unidade Municipal de Saúde (UMS) de Outeiro passou a ser o ponto de coleta para assistência das vítimas dos incêndios, garantindo acesso aos serviços de saúde.

O registro de queimadas nas matas da ilha ocorreu na comunidade Carlos Lamarca no último domingo (10/11) e continua sendo investigado pelos órgãos de segurança do Pará, para descobrir a sua origem.

Participaram do encontro, a Arout, Defesa Civil de Belém, Guarda Municipal, Delegacia de Meio Ambiente do Pará (Dema) e Corpo de Bombeiros do Pará.

Mosqueiro - No distrito de Mosqueiro, as ações da Prefeitura de Belém também estão intensas para amenizar os impactos das comunidades atingidas com os focos de incêndio registrados na localidade. Desde a semana passada, as comunidades 19 de Abril, Nova Esperança e Vitória sofrem com as consequências das queimadas. Nesta quinta-feira, 14, a Prefeitura entregou 100 cestas básicas e 240 pacotes de água mineral de 1,5 litro para as comunidades atingidas com o sinistro.